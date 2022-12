Unai Sordo pide al Gobierno retome reforma judicial y actue con contundencia

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha instado este martes al Gobierno a actuar con la "contundencia democrática que exige el momento" para retomar la reforma del poder judicial que culmine con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC).

Así lo ha manifestado Sordo en declaraciones a la prensa previas a la celebración del Consejo Confederal del sindicato, máximo órgano entre congresos, que tiene lugar entre hoy y mañana en Toledo.

Sordo ha criticado "severamente" la resolución del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, una decisión que ha definido como una "estrategia judicial y política" que parte de un "no reconocimiento" a la legitimidad de esta legislatura y de este Ejecutivo.

El representante de los trabajadores ha aseverado que "todo lo que está ocurriendo es causa de la actitud deliberada de bloquear la renovación democrática del Poder Judicial" que, según ha dicho Sordo, ha decidido que "no le vale" el resultado de las últimas elecciones generales y que, por tanto, ha bloqueado la composición del CGPJ.

El secretario general de CCOO ha considerado que esta decisión es de una "gravedad extraordinaria", pues el Ejecutivo tiene "la obligación" de renovar los órganos constitucionales del Poder Judicial.

"El Constitucional tiene toda la legitimidad para declarar una ley inconstitucional, pero no puede irrumpir de forma previa en un proceso legislativo que todavía no había culminado y no puede irrumpir en la soberanía nacional, que se refleja en el Congreso y el Senado", ha asegurado.

Por ello, Sordo ha instado al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez a retomar una iniciativa legislativa garantista para modificar "en la medida de lo que sea necesario" la ley orgánica del Poder Judicial y proceder así a su "renovación democrática", es decir, del CGPJ y del Tribunal de Garantías.

En su opinión, se trata de "adecuar" los tres poderes del Estado a la democracia, ya que, ha subrayado, nadie puede tener "rancho aparte" para decidir que los resultados electorales "no van con ellos".

Asimismo, Sordo ha hecho un llamamiento a la calma tras la "razonable" alarma social que esta decisión del TC ha generado: "Y no me extraña, porque lo que ha ocurrido es grave. Instamos a la calma y a actuar con la contundencia democrática que exige el momento".

Con todo, ha considerado que lo que toca ahora es tramitar la ley en la Cámara Alta, "más allá de lo que se opine" sobre el grueso del proyecto de ley, que es "discutible", e iniciar los trámites legislativos "necesarios" para que se garantice la renovación del CGPJ y del TC.