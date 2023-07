Unai Sordo denuncia el incumplimiento del Gobierno con el estatuto del becario

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha denunciado el incumplimiento del Gobierno del Estatuto del Becario suscrito por los sindicatos con el Ministerio de Trabajo y ha asegurado que va a ser una reivindicación para la próxima legislatura "gobierne quien gobierne".

"Quiero denunciar taxativamente el incumplimiento hasta ahora por parte del gobierno del acuerdo que firmamos con el Ministerio de Trabajo", ha aseverado ante las preguntas del público en el Foro Económico organizado por el diario El Norte de Castilla y que se ha celebrado este jueves en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.

El líder sindical ha incidido en que él trata al Gobierno como un todo y no "por partes" y ha recordado que este acuerdo pretende que los estudiantes de prácticas no tengan que "detraer de sus recursos, asumir costes por hacer esa formación" y que esas becas se dedique a la formación real y "no a la sustitución de puestos de trabajo".

Sordo también ha recordado que fue "duro" y "les costó llegar a un acuerdo" ya que durante la negociación intentaron, sin éxito, incorporar a CEOE y ha apuntado a que hubo "mucha presión de las universidades y de distintos grupos políticos". EFE.

1012068

fsm/jam/aam