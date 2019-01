Una multitudinaria concentración de taxistas frente a la sede del PP vuelve a cortar el tráfico en la calle Génova

Una multitudinaria concentración de taxistas frente a la sede nacional del PP ha obligado de nuevo a cortar el tráfico en la calle Génova (desde Colón a Alonso Martínez) por tercer día consecutivo en el marco de las protestas del colectivo, que lleva 10 días de huelga indefinida, para exigir una regulación autonómica inmediata del sector VTC.

Los manifestantes han vuelto a exigir de esta forma que el partido que dirige Pablo Casado y ostenta el Gobierno regional regule la precontratación de estos vehículos desde un prisma temporal. También ha habido consignas contra Ciudadanos y contra plataformas como Uber y Cabify.

Así, los taxistas han proferido gritos como 'Somos taxistas, no terroristas', 'El taxi no se vende, se defiende', 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'PP y VTC, la misma mierda es'. Agentes de la Policía Nacional han delimitado un perímetro y han supervisado la protesta para garantizar que no se produjeran incidentes.

Los taxistas retomarán esta tarde sus movilizaciones con otra concentración en la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo autonómico, y ya han solicitado sendas concentraciones tanto en este enclave como en Génova para los próximos siete días.

Precisamente estas protestas se producen después de que las asociaciones del taxi hayan registrado en la Comunidad de Madrid un proyecto de reforma para regular a la VTC, con una precontratación mínima de una hora (ampliable si así lo determinan los ayuntamientos), la obligación de regresar a su base cuando terminen el servicio y el requisito de realizar un recorrido mínimo de 5 kilómetros en el trayecto.

Así, los taxistas han vuelto a manifestarse frente a la sede del PP para que los políticos escuchen sus protestas, mientras que el portavoz de Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, y el abogado Elpidio Silva se encuentran en Bruselas con el objetivo de informar sobre su situación a los responsables comunitarios.