Una joven halla el método infalible para ahorrar 75.000 euros en 4 años y que puedes aplicar en tu día a día

Con los salarios ajustados y los precios del todo disparados, los españoles tratamos de apretarnos el cinturón para que salgan las cuentas. Un método que traspasa fronteras. Un ejemplo de ello es lo que propone Ji-hyeon Kwak, una joven coreana que ha compartido su fórmula para ahorrar con un sueldo de unos 1.500 euros netos, lo que se traduce en unos 75.000 euros en cuatro años.

Esta chica empezó a trabajar a los 19 años y se planteó un objetivo en el horizonte: ahorrar para poder comprarse una vivienda y abandonar la suya donde la situación no es la buena. Muchos ciudadanos de Corea del Sur, país de origen de la joven, pasan buena parte de su vida ahorrando para poder hipotecarse para una casa. Algo que Ji-hyeon Kwak ha logrado en solo 4 años. El método en cuestión es el siguiente: reserva de sueldo un presupuesto de comida de tan solo 6 euros al mes y afirma que mantiene una dieta equilibrada.

Aprovecha apps y un sistema de cupones de su país para obtener alimentos gratis y, además, solamente bebe agua del gripo y té casero. Por lo tanto, si compra algo de comida, solo compra aquellos productos que tienen precios baratísimos. Para lograrlo, Ji-hyeon Kwak camina una media de dos horas al día para no usar ningún tipo de transporte y ahorrarse ese dinero.

Una proeza que, asegura, le funciona muy bien por lo que se mencionaba al comienzo de este artículo. Lo que algunos ciudadanos surcoreanos tardan toda una vida, ella lo ha logrado en apenas unos años con esta técnica que le permite llevar un día a día más austero. Pero no imposible.

Existe otro truco que te permitirá ahorrar. En este caso, la cifra asciende a más de 650 euros. Este método se denomina el truco del céntimo y con él conseguirás ahorrar un total de 650 euros en un año.

El truco perfecto para iniciar en este inicio de año y llegar a final de 2022 con 650 euros aproximadamente. Para poner en práctica este método necesitarás tan solo una hucha en la que almacenar el dinero y empezar metiendo en esta el primer céntimo. Cada día se va sumando un céntimo a la cantidad a ahorrar: el segundo día dos, el tercero tres y así hasta que el 31 de diciembre si empiezas el 1 de enero tengas que guardar 3,65 euros.

Como puedes ver, las cantidades son accesibles para la mayor parte de las familias. El primer mes verás que no has acumulado mucho dinero, tan solo 4,96 euros, pero no te preocupes. Con el paso de los días se va aumentando la cifra -no superando nunca los pocos euros- y en febrero ya habrá aumentado tu ahorro hasta lo 13 euros. Así irá creciendo el dinero que recolectes hasta que en el último mes ahorres un total de 109 euros.y solo habrás tenido que guardar en la mayoría de días los molestos céntimos que sobran de las compras y que muchas veces no sabes qué hacer con ellos.