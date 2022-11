Una jóven de 25 años: “Tengo dos empleos porque necesito un sobresueldo para pagar las facturas del día a día”

Tener dos o más trabajos se ha convertido en una tendencia laboral al alza en España. En el tercer trimestre el pluriempleo ha crecido más de un 13% respecto al mismo periodo de antes de la pandemia. Cada vez son más las personas que buscan un sobresueldo para hacer frente a un coste de vida que sube más rápido que los salarios.

En COPE hemos hablado con Ángela, una joven fisioterapeuta de 25 años. Ella trabaja en una clínica privada y también en un equipo de fútbol femenino. “Al principio tenía dos empleos porque no encontraba un trabajo estable. Luego eso cambió, pero decidí no dejarlo porque necesito un sobresueldo para pagar las facturas del día a día”, explica esta asturiana. “Mi jornada finaliza casi a las once de la noche. Trabajo en la clínica de 10 a 14h horas por las mañanas y de 16:30 horas a 20:30 horas por las tardes. Cuando termino, durante tres días a la semana, me subo a tratar a las chicas del equipo de fútbol. Y los fines de semana viajo con ellas a los partidos. Es decir, trabajo seis días de siete a la semana”, añade esta joven.

Esta situación es más habitual de lo que parece. Actualmente, más de medio millón de españoles tienen más de un empleo. Es el caso de Luis, pluriempleado desde 2008. “Por las mañana trabajo de profesor en un colegio, y por las tardes me dedico a lo que estudié, que es la arquitectura. También soy diseñador gráfico”, cuenta. “Es buscarse la vida para sobrevivir en un cierto momento. Y cuando va todo decente tienes que trabajar mucho”, añade este murciano.

La cifra más alta se dio en el segundo trimestre de 2008, coincidiendo con la crisis financiera cuando se llegó a sobrepasar la barrera de las 570 mil personas pluriempleadas. Muchos, como Luis, siguen en la misma situación que entonces ante el riesgo de volver a sufrir una crisis parecida a la de ese año. “Cuando empiezas con una cosa como no sabes lo que va a pasar no puedes dejarlo, porque una es la que te ha salvado, pero ¿y si vuelve a fallar la otra? Por eso no piensas en dejar ninguna de las dos cosas”, cuenta Luis.

“El pluriempleo es una tendencia al alza, en parte motivada por la reforma laboral que ha generado más contratos fijos pero a tiempo parcial. Esto se traduce en menos horas trabajadas y facilita que las personas tengan más de un empleo”, explica Valentín Bote, director de Randstad Research. “Aunque también confluyen otros factores como las dificultades económicas que están teniendo los hogares españoles”, añade Bote.