UGT traslada a Más País que la reducción del tiempo de trabajo "es fundamental" y que debe abordarse

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha trasladado al líder de Más País, Íñigo Errejón, que la reducción del tiempo de trabajo en España "es fundamental" y que hay que abordarla.

De hecho, ha reconocido que, aunque el momento sindical, político y económico no es fácil, esto "no tiene que llevar a no abordarlo, sino todo lo contrario".

Así lo ha señalado Álvarez en rueda de prensa tras el encuentro que ambos líderes han mantenido este lunes, donde también ha dejado claro que "el camino de la reducción de trabajo será largo y difícil si no se cuenta con el soporte político y mediático".

"Vamos a situar en el marco del 43 Congreso Confederal este tema como uno de los centrales", ha dicho Álvarez, tras apuntar que para su organización sindical la reducción de jornada es "una cuestión clara y directa".

De esta forma, ha hecho hincapié en que hay que repartir el tiempo de trabajo, porque, "con toda seguridad", será una fuente de creación de empleo.

Por su parte, el líder de Más País ha dejado claro que la reducción de jornada solo va a tener éxito y se va a poder poner en marcha si la asumen e informan de ello "quienes conocen las empresas, que son las organizaciones sindicales".

"Estamos convencidos de que la jornada laboral de cuatro días es la propuesta de futuro más importante que hay hoy encima de la mesa", según Errejón, que ha informado de que se ha acordado poner en marcha un proyecto piloto para el estudio de la reducción de jornada.

Errejón ha remarcado que se van a destinar 50 millones de euros a acompañar a las empresas que quieran acogerse a este proyecto piloto sin reducción de salario para sus trabajadores y sin que le cueste a la empresa. También ha aprovechado para afirmar que el dinero no es para el estudio, sino para el apoyo de las empresas que decidan acogerse al proyecto.

"Es un proyecto piloto que estamos trabajando con el Ministerio de Industria y se va a poner en marcha. Será pequeño y para algunas empresas, porque queremos apoyar con números y evidencias un debate que ya se está abriendo en España", ha añadido.

Por último, ha explicado que ya se está trabajando en el concurso y las condiciones por las cuales algunas empresas se podrán acoger a este proyecto piloto. "Hemos tenido contactos con empresas que ya han puesto en marcha esta jornada laboral con unos resultados en el volumen de negocio y en la contratación muy positivos", según Errejón, que ha apuntado que la ronda de contactos continuará con las organizaciones empresariales en los próximos días y se seguirá extendiendo a las empresas que están interesadas, "que son muchas".

Errejón también ha criticado que los representantes de la derecha "se muestren más reacios" a la reducción de la jornada que los representantes de las empresas que ya han innovado y han visto cómo la reducción de la jornada laboral puede ser buena.