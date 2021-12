UGT subraya que solo firmará un acuerdo "útil" para atajar la temporalidad

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este jueves de que el sindicato solo dará su visto bueno a un acuerdo sobre la reforma laboral que sea útil para atajar la elevada temporalidad "en un periodo de tiempo no muy largo".

"Un acuerdo inútil en esta materia no lo vamos a firmar (...) es un punto irrenunciable (...) si no es útil no lo vamos a firmar", ha advertido Álvarez en la reunión del comité confederal de UGT, donde ha reconocido que este punto de la contratación es el "más complejo" de los que abordan Gobierno, patronal y sindicatos en la mesa de reforma laboral.

Otros puntos, como negociación colectiva o el desarrollo de un nuevo modelo de ERTE, están más "avanzados", ha reconocido Álvarez.

El líder de UGT también ha incidido en su discurso en la necesidad de subir los salarios en un contexto de elevada inflación y ha urgido a la patronal a sentarse a negociar un nuevo acuerdo marco de negociación colectiva.

"El sindicato tiene que poner la directa para conseguir aumentos de salarios", ha subrayado Álvarez que ha destacado que en 2022 éste elemento será clave en la acción sindical con una negociación colectiva "exigente" que permita trasladar la riqueza a los salarios.

VALORA LOS "MUY BUENOS" DATOS DE EMPLEO DE NOVIEMBRE

Álvarez ha destacado que el próximo día 16 de diciembre ya tienen convocadas varias movilizaciones en ciudades, entre ellas Madrid donde se concentrarán delante de la sede de la CEOE para exigir la apertura de la mesa del AENC.

Sobre los datos de empleo de noviembre, Álvarez ha valorado que son "muy buenos resultados" pero ha recordado que más de 3 millones de personas siguen en paro y que para crear 70.000 empleos han hecho falta más de 2 millones de contratos.

"Eso pone de manifiesto los desajustes del mercado", ha señalado.