UGT reivindica la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas

UGT de Cataluña ha reivindicado este miércoles la reducción de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales para conciliar y ha llamado a la movilización en la calle para ganar ese derecho, coincidiendo con la conmemoración del centenario de la implantación de las ocho horas de trabajo.

"Hoy hace cien años que el Gobierno español decretó la jornada de 8 horas. Hay que poner en valor la memoria del movimiento obrero y decir que ahora toca trabajar menos, mejor y cobrar más", ha afirmado el líder de UGT de Cataluña, Camil Ros, antes de participar en un acto en recuerdo de aquel logro organizado por el sindicato.

El 3 de abril de 1919, un real decreto del Gobierno estableció en España la jornada laboral de 8 horas, un hito del movimiento obrero ya que fue fruto del éxito de una huelga de casi dos meses iniciada por los trabajadores de la empresa eléctrica La Canadiense en Barcelona, que amenazó con extenderse por toda España.

Tras recordar que la implantación de la jornada de ocho horas convirtió a España en el primer país en reconocer este derecho, Ros ha subrayado la necesidad de poner ahora sobre la mesa una nueva reducción del tiempo de trabajo, una vez que se considera que ya se ha ganado el debate social sobre el salario digno.

En este punto, se ha mostrado convencido de que la reducción de la jornada no será posible si no se da una movilización en la calle, consciente de que "las conquistas sociales no nacen de un día para otro, sino que son producto de la lucha de años".

"La movilización en la calle es la que hace que los políticos cambien la legislación. Nos gustaría hablar de flexibilidad en las empresas. Cuando hay puntas de producción nos tenemos que adaptar, pero cuando queremos conciliar, entrenar un deporte, estudiar o cuidar hijos o padres también pedimos flexibilidad, sin que eso sea motivo de despido", ha espetado, en declaraciones a la prensa.

Al secretario general de UGT de Cataluña le ha parecido "una propuesta de mal gusto o casi" la petición a los partidos que ha hecho la patronal Foment del Treball para "facilitar" la tramitación de los ERES y ganar así seguridad jurídica a la hora de realizar despidos colectivos.

Ros ha reprochado también al PSOE "no haber sido suficientemente valiente" en esta legislatura para llevar a cabo la llamada "contrarreforma laboral" en España y ha acusado al PDeCAT de "presionar" a los socialistas para no echar atrás las últimas reformas laborales.

En el acto organizado por UGT para conmemorar la huelga de La Canadiense, ha participado, entre otros, la economista y experta en políticas de igualdad de género Carmen Castro, que se ha mostrado convencida de que "ha llegado la hora de reorganizar los tiempos de vida y trabajar en la sostenibilidad poniendo la vida en el centro".

Castro cree posible abrir un debate "sereno" para reducir la jornada laboral hasta las 35 horas en una primera fase y llegar, en unos diez años, a las 20 horas semanales, siempre que se cambie el modelo económico y se combata la actual "tendencia neoliberal".