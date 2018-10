UGT reclama que la indexación de las pensiones al IPC se haga "por Ley"

PENSIONES PROTESTAS

Madrid, 1 oct (EFE).- La secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, ha pedido hoy al Gobierno que elabore una Ley para indexar las pensiones al IPC, porque de otra manera "no sería nunca sostenible".,Tras participar en una manifestación en defensa de las pensiones, Carrió ha considerado "positivo" el principio de acuerdo alcanzado la semana pasada en el Pacto de Toledo para vincular el alza de las pensiones al IPC, pero ha añadido que "no lo dará por cerrado hasta que no haya un proyecto de Ley