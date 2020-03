UGT plantea parar la actividad en el automóvil mientras no se garantice la seguridad de la plantilla

El secretario sectorial de Industria Automovilística de UGT FICA, Jordi Carmona, ha asegurado que desde el sindicato plantean parar la actividad en las factorías españolas de automóviles mientras no se garantice la seguridad de los trabajadores ante el brote de coronavirus.

En declaraciones a Europa Press, Carmona explicó que no se reclama el no ir a trabajar, sino que se llegue incluso a parar la actividad industrial siempre que no esté asegurada la protección y la seguridad de la plantilla.

"Desde nuestro sector, lo que planteamos es parar la actividad mientras no se garantizará o garantice la salud de los trabajadores y trabajadoras y no el mero hecho de no ir a trabajar, como algunos nos acusaban, y entendemos los servicios mínimos que hay que garantizar pero que no tengan riesgo para la salud o estén dentro de las recomendaciones y obligaciones que marca el decreto", aseguró.

En esta línea, indicó que se está imponiendo en el sector la coherencia que reclamaban desde el sindicato, "priorizando la salud de los trabajadores y trabajadoras a otros intereses económicos, salvo en algunos casos reducidos".

No obstante, Carmona resaltó que desde el próximo martes, con la aprobación de medidas laborales por el coronavirus, empezarán las negociaciones de las condiciones de los trabajadores, ya sea con medidas de flexibilidad, ERTE o con otras acciones que aseguren la viabilidad del negocio, pero "estando atentos para que esto no se utilice para otras cosas".

"Por ello, desde el sector automovilístico UGT FICA trabajaremos con toda nuestra convicción para que así sea y que esta situación la podamos ver lo antes posible como algo del pasado.UGT FICA del sector automovilístico siempre ha estado a la altura de los retos, con miles de delegados y delegadas comprometidas con los trabajadores y trabajadoras y estar seguros que así seguirá siendo", finalizó.