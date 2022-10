UGT pide que se garanticen los empleos de empresas acogidas a ERE por covid

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que el Tribunal Supremo "no puede decir que no es razonable que el Estado pida que se garanticen los puestos de trabajo" en las empresas que se acogieron a un ERTE durante la pandemia de la covid-19.

Álvarez ha hecho esas manifestaciones este viernes a los periodistas durante una visita a las instalaciones de Ford en Almussafes (Valencia), en relación con la sentencia del pleno de la sala cuarta del Tribunal Supremo que descarta que los despidos sin causa válida llevados a cabo en pandemia puedan considerarse nulos de manera automática.

El Supremo argumenta que la norma que aprobó el Gobierno en marzo de 2020, en pleno confinamiento, "no contiene una verdadera prohibición" de despedir, ni contempla la nulidad ante un despido fraudulento.

El representante de UGT ha manifestado desconocer los detalles de esta sentencia, pero en todo caso considera que el Tribunal Supremo debería ceñirse a la legislación española que, "de manera clara, sitúa que aquellas empresas que han estado en el proceso covid, recibiendo recursos de la administración en el proceso de los ERTE, no podían proceder a despidos".

"Hay una legislación excepcional, con unas condiciones excepcionales para las empresas, que no pagaban la parte de la Seguridad Social y tenían otro tipo de ayudas", ha recordado, por lo que considera que "el Supremo no puede decir que no es razonable que el Estado pida que se garanticen los puestos de trabajo".