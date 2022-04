UGT pide a Feijóo que se una a los grandes consensos que necesita el país

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "forme parte de los grandes consensos sociales que necesita este país", como la reforma laboral o de las pensiones, y le ha transmitido el rechazo rotundo de este sindicato a la rebaja del IRPF.

Así lo ha indicado Álvarez en rueda de prensa tras su reunión con el líder popular en la sede de este partido en Madrid, un encuentro en el que han hablado del programa económico que el PP va a aprobar mañana y también de la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León.

Sobre el programa económico, Álvarez ha comentado que incluye elementos que no conocía y por ello prefiere esperar para hacer una valoración global y no dar "una respuesta de libro" en relación al titular que se ha destacado hasta el momento y que es una bajada de impuestos que "desde la UGT no compartimos".

El líder sindical ha trasladado a Feijóo que les gustaría "que el PP forme parte de los grandes consensos sociales que necesita este país", y ha puesto como ejemplo la reforma laboral, porque después del esfuerzo que se hizo para negociarla con la patronal su objetivo es que "pueda ser conservada en el tiempo".

Sobre ella, ha destacado que con la reforma laboral se está creando "empleo de calidad" y "es un instrumento positivo para los trabajadores de nuestro país", al tiempo que ha detallado que "en el mes de marzo el número de indefinidos ha pasado de un 4 % a un 30 %" y en abril el número de contratos indefinidos "será superior" al de los temporales.

También ha dicho que "es necesario que el PP esté plenamente dentro del Pacto de Toledo" y se vuelva a la senda en la que las pensiones "estén por encima del debate político"

Respecto a los impuestos, ha recordado que el sindicato está "en contra de una bajada generalizada" y de forma concreta en contra de una rebaja del IRPF, aunque sea temporal, porque "esa no es la solución" y no es "el sistema de ayudar de manera equitativa a las rentas que lo están pasando peor", es decir, que "no es una manera de redistribuir la riqueza en el país".

Sobre la entrada de VOX en el Gobierno de Castilla y León, Álvarez ha opinado que "habría que crear las condiciones necesarias en el país para que la ultraderecha estuviera aislada y no formara parte de los gobiernos en nuestro país", además de que a su juicio "convendría que los ciudadanos vean a qué nos conduce un partido de extrema derecha" como este. EFECOM

rco/son