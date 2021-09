UGT exige recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que va a exigir recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado en la negociación de la reforma laboral, que precisamente este miércoles vuelve a retomarse.

Durante su intervención ante el Comité Confederal del sindicato, el líder de UGT ha asegurado que "tiene que haber un cambio importante sobre los despidos", para añadir que recuperará el coste derogado en la anterior reforma laboral, "aunque sólo sea desde el punto de vista estratégico".

Así, ha añadido que de esta forma "introducirá elementos para negociar con la patronal".

En la reforma laboral del PP del año 2012 la indemnización por despido improcedente se redujo para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades (antes de la reforma eran 42 mensualidades).

Álvarez también ha apuntado a la necesidad de recuperar la autorización administrativa previa en los casos de despidos colectivos, derogada en la anterior reforma laboral, y a regular la temporalidad "con los instrumentos necesarios" para que pueda atajarse de manera efectiva.

"No nos sirve un acuerdo que no nos garantice que en los próximos seis meses no se rebaje de manera sustancial la temporalidad", ha dicho, al tiempo que ha abogado por endurecer las consecuencias económicas para los empresarios que contraten de forma irregular o ilegal.

"Mientras (al empresario) le salga más barato, aunque lo cojan con irregularidad o ilegalidades, pagar los costes derivados de esa situación que lo que le costaría contratar legalmente a ese trabajador, seguirá haciéndolo de manera irregular", ha dicho.

"En el peor de los casos, con cuatro euros está solventado el problema", ha reiterado.