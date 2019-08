UGT exige a Iberia y AENA que "se muevan" contra la precariedad en El Prat

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha acusado este sábado a Iberia y a AENA de responder con el "inmovilismo" a la "precariedad laboral" que vive el aeropuerto de El Prat, y les ha instado a "moverse" para atajar esta situación y evitar nuevas huelgas.

Ros ha acompañado a los miembros del comité de empresa de Iberia Airport Services, filial de Iberia, en el primer día de las dos jornadas de huelga que han convocado en el aeropuerto de El Prat para reclamar más contrataciones y el paso de contratos temporales a fijos, lo que ha provocado más de un centenar de cancelaciones de vuelos.

En declaraciones a los periodistas, el líder de UGT en Cataluña, sindicato mayoritario en el comité de Iberia, ha asegurado: "Nos vemos obligados a realizar los paros ante el inmovilismo de Iberia", después de las dos jornadas de paro que efectuaron en julio y de que acabaran sin acuerdo las reuniones de mediación con la Generalitat.

"El aeropuerto de El Prat es la principal puerta de entrada al turismo internacional en Cataluña y España. ¿Dónde esta AENA? ¿Por qué no hay respuesta ante la situación de precariedad y temporalidad que se vive aquí?", se ha preguntado Ros.

Ros y el portavoz del comité, Omar Minguillón, han emplazado a Iberia a sentarse a negociar la semana que viene para buscar un acuerdo y poder desconvocar los paros previstos para el próximo fin de semana, el 31 de agosto y 1 de septiembre.

Minguillón ha denunciado que "Iberia no ha estado a la altura de sus clientes al no saber negociar con los trabajadores" y tanto él como Ros han pedido que acaben las contrataciones públicas basadas en subastas porque, a su juicio, no provocan más que precariedad.

El sindicalista ha señalado que el paro de los empleados de tierra, que cargan y descargan maletas, entre otros servicios, ha provocado la cancelación de unos 140 vuelos, la mayoría de Vueling, aunque también de British Airways e Iberia, ya que la empresa asiste también a estas aerolíneas.

"Persistiremos en la movilización y en pedir una negociación porque tarde o temprano se moverán", ha aseverado Ros.

La plantilla de Iberia en El Prat, integrada por unos 2.700 trabajadores, reclama a la empresa la conversión a fijos de los contratos temporales, que representan el 50 %, y piden nuevas contrataciones para solucionar el exceso de carga de trabajo.