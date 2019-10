UGT de Cataluña pide "sentido de Estado" para que Torra y Sánchez se sienten a dialogar

"Que se reúnan y no lo expliquen. Menos declaraciones y menos cartas"

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha pedido este lunes "sentido de Estado" para que el presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se sienten a negociar, ya que no hacerlo da mala imagen, a su juicio.

Así ha reaccionado Ros en un desayuno informativo al ser preguntado sobre que ambos líderes políticos no se reúnan aprovechando la visita de Sánchez a Barcelona para interesarse por el estado de salud de los policías heridos durante los altercados de la semana pasada.

"Necesitamos que los gobiernos y los partidos tengan sentido de Estado. Que cada uno coja el Estado que más le guste, pero tenemos que tener sentido de Estado", ha aseverado Ros.

Además, ha considerado que sería bueno que estos contactos no trascendieran a los medios: "Que se reúnan y no lo expliquen. Menos declaraciones y menos cartas", ha dicho en alusión a la misiva de Sánchez enviada a Torra en que le reprocha que no haya condenado contundentemente la violencia.

"Que lo hagan como quieran, pero que se reúnan, hablen y encuentren soluciones", ha insistido, y es que, a su juicio, es necesario afrontar la situación con valentía y saliendo de los espacios de confort, y ha lamentado que falta empatía.

Sobre los altercados de la semana pasada, ha condenado la violencia, ha apoyado a todos los heridos --ciudadanos, policías y periodistas-- y ha criticado que "grupos pequeños monopolicen lo que por el día han sido manifestaciones pacíficas".

"Si se cronifica la violencia, hay riesgos. Con las movilizaciones, no", ha dicho, y ha afirmado que es necesario reconstruir todos los espacios de diálogo para encontrar una solución política, por lo que ha insistido en que no es bueno que los gobiernos den elementos que contribuyan a una mayor crispación.

DOLORS BASSA

También se ha referido a su amiga y exconsellera de Trabajo Dolors Bassa, que fue secretaria general de UGT en Girona: "Es una injusticia humana que una persona como Dolors esté allí --en la cárcel--. Si ha hecho algo, es desobediencia y esto es extrapolable al resto --de líderes soberanistas encarcelados--".

"Nuestra prioridad es que salgan de la cárcel cuanto antes, mejor", ha aseverado Ros, que ha vuelto a reclamar propuestas consensuadas y trabajadas, pese a admitir que la cercanía de las elecciones generales del 10 de noviembre no ayuda.

HUELGA 18-O

Sobre la huelga general del pasado viernes, convocada por la Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), ha dicho que el sindicato dio libertad a sus afiliados para hacer lo que creyeran conveniente.

Preguntado sobre si cree que las empresas deberían pagar el salario correspondiente a la jornada, como por ejemplo hizo el grupo Bonpreu --que decidió cerrar sus establecimientos el viernes y dar un permiso retribuido a sus empleados--, ha sostenido que "una huelga no es una fiesta".

"Pierdes tu salario de un día para hacer una reivindicación superior, no es una costillada", ha apostillado el secretario general de UGT de Cataluña.

Ros ha participado este lunes en Fórum Europa Tribuna Catalunya, y han asistido a su conferencia los consellers Àngels Chacón y Chakir el Homrani, el expresidente de la Generalitat José Montilla, el secretario general de UGT, Josep Maria Àlvarez, y el secretario general de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco.

También han escuchado su intervención el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell; el presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sànchez Llibre, y el de Pimec, Josep González, entre otros.