UGT aboga por un plan a varios años para que las empresas conozcan la evolución de las bases de cotización

Traslada a Escrivá que volver al pacto de pensiones de 2009 es una condición "necesaria"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que sería bueno que se elaborase un plan a "cinco, seis, siete o diez años" para conocer cuál será la evolución de las bases de cotización a la Seguridad Social, porque esto ayudaría a las empresas a tener "visión de futuro".

"El tope nuestro está en 46.000 euros (la base máxima de cotización) y en el caso francés está por arriba de los 100.000 euros. Sería bueno ver cómo podemos acometer ese diferencial, nos estamos jugando recaudación para la Seguridad Social de más de 7.000 millones de euros y este es un punto fundamental", ha dejado claro Álvarez.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios tras reunirse con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que ha sido la primera toma de contacto que ha mantenido el ministro con las organizaciones sindicales.

Por otro lado, Álvarez ha remarcado que ya se negoció en 2011 lo que tiene que ver con el tope de edad de jubilación y las condiciones para acceder a la misma, por lo que dejado claro que "no lo va a volver a renegociar". "Si nos sentamos en la mesa será para que algunos de estos aspectos sean más favorables para los futuros pensionistas de nuestro país", ha apostillado.

El líder de UGT le ha trasladado al ministro que volver al pacto de pensiones de 2009 es "una condición necesaria". "Hay que derogar la reforma de 2013 y eso se va a hacer en un marco que permita dar tranquilidad a los futuros pensionistas, de tal manera que no haya gente que, como ha ocurrido en el pasado, adelante la edad de jubilación por miedo a los efectos que pueda tener el factor de sostenibilidad en su pensión", ha añadido.

En esta línea, cree que hay volver a la situación de 2009 "cuanto antes" y ha dejado claro que este cambio no tiene por qué impedir que se debata en la Comisión del Pacto de Toledo sobre el tema o en la comisión que en su momento se cree con empresarios y sindicatos.

Sobre el déficit de la Seguridad Social, Álvarez ha señalado que solo con que el Estado ingrese a la Seguridad Social aquellos costes que en estos momentos soporta pero que no son propios, se hablaría de más del 50% del déficit actual del sistema de pensiones.

En cuanto a la aprobación este martes de la 'tasa Tobin' y la 'tasa Google', ha afirmado que es "extraordinariamente importante" que el Gobierno haya dado un paso adelante, ya que cree que no se podía seguir diciendo que no se aprobaba porque deben ser políticas fiscales a nivel mundial. "Me parece una vergüenza que las multinacionales en España estén compitiendo con unas condiciones que impiden que otras empresas puedan sobrevivir y, sobre todo, que eso vaya a costa de los derechos de los ciudadanos", ha subrayado.

Sobre la derogación del artículo 52 apartado 'd' del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por acumulación de bajas médicas justificadas y que también aprobará mañana el Gobierno, Álvarez ha destacado que es extraordinario que finalmente se apruebe, pero ha resaltado que se debería haber hecho hace ya varios consejos de ministros, porque esta situación "estaba llevando a muchas personas al desempleo".

Preguntado sobre el hecho de que haya mutuas que estén contratando a detectives privados para vigilar a los trabajadores dados de baja, el líder sindical ha afirmado que "no se pueden matar moscas a cañonazos" y ha hecho hincapié en que los que tienen la capacidad de dar las altas y las bajas son los médicos de la Seguridad Social. "Si las mutuas declaran esta guerra, tienen mucho que perder, porque no vamos a permitir que ningún trabajador que no esté en condiciones de trabajar lo tenga que hacer", ha incidido.

Por último, acerca de la reunión con Escrivá, Álvarez ha destacado que ha sido una reunión "positiva", que permite abrir un "amplio campo" de negociación con el Ministerio, y ha añadido que el ministro "quiere trabajar a fondo", por lo que confió en que no se eternicen los debates, sino que se puedan dar "certezas" en materia de migraciones, pensiones e inclusión "en un periodo de tiempo breve".