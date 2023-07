UE.- La Eurocámara da luz verde a la medición de capturas de pesca recreativa en el Mediterráneo

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles nuevas normas para la pesca en el área mediterránea que incluyen la medición de las capturas de la pesca recreativa, alternativas a los puntos de desembarque de la anguila europea y el uso de vehículos operados a distancia en áreas de coral rojo.

Con 645 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, la Eurocámara ha dado luz verde a esta propuesta para reestructurar las condiciones de pesca en la zona del Acuerdo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, una legislación que ya ha sido también adoptada por el Consejo, por lo que ahora se publicará en el Diario Oficial de la UE.

El objetivo del reglamento adoptado es garantizar que los buques de la UE fuera de las aguas comunitarias cumplan las mismas normas que los que pescan en ellas, al tiempo que prevé condiciones de competencia equivalentes para todos los miembros del área de cobertura de esta organización regional de ordenación pesquera.

Para mejorar la comunicación entre las partes, los eurodiputados incluyeron a la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) en la lista de destinatarios de las comunicaciones de los Estados miembro y la Comisión sobre actividades de control e inspección.

Además, han acordado que una estimación de las capturas de la pesca recreativa es importante para que el Comité Asesor Científico brinde el mejor asesoramiento.

El texto adoptado detalla los procedimientos relativos a la captura de especies específicas, como la anguila europea, la gamba roja gigante, la gamba roja y azul y el coral rojo, en particular la autorización de buques, la actividad pesquera, el registro de capturas, la creación de zonas restringidas de pesca áreas, restricciones espaciales o temporales y puntos de aterrizaje designados.

En el caso de desembarque de anguila europea, los Estados miembro pueden establecer alternativas a los puntos de desembarque designados que, no obstante, deben ser efectivos. Estas medidas deberían permitir a los países de la UE una mayor flexibilidad en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Cuando se trata de pesquerías mixtas en el Mediterráneo, los eurodiputados señalan que los esfuerzos de pesca deben restringirse donde se reproducen adultos de poblaciones importantes, para garantizar que los riesgos para la reproducción sean bajos y asegurar la recuperación de las especies.

Además, los pescadores recreativos no podrán capturar y retener a bordo, transbordar o desembarcar coral rojo.