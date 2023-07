UE.- Bruselas urge a acordar el nuevo marco presupuestario de la UE frente a la negativa de Hungría y Polonia

El comisario europeo de Programación Financiera y Presupuestos, Johannes Hahn, ha apremiado este lunes a los Veintisiete a cerrar un acuerdo este año sobre el nuevo marco financiero plurianual del presupuesto de la Unión Europea a pesar de la negativa de Hungría y Polonia, que rechazan financiar unos planes de recuperación de los que no se han beneficiado.

La propuesta de la Comisión Europea para renovar el marco financiero plurianual incluye un paquete de apoyo a Ucrania de 50.000 millones de euros para el periodo entre 2024 y 2027 y reclama más aportaciones de los Estados miembro para financiar esta y otras ayudas, como las de los planes de recuperación y resiliencia o los fondos de cohesión.

"Estamos hablando de microcirugía no invasiva para los programas europeos, esto es el 0,3% de las contribuciones nacionales brutas", ha explicado el comisario a los ministros de los Veintisiete durante el Consejo de Asuntos Generales de este lunes.

Consciente de que habrá muchos debates a nivel técnico, Hahn ha subrayado que "el tiempo es oro", por lo que ha instado a las delegaciones a trabajar "duro" para encontrar una solución, al tiempo que sabe que el Parlamento Europeo, como institución colegisladora, está también "comprometida para avanzar rápidamente y tomar una decisión".

"Hay que tenerlo en cuenta para el año que viene, que es un año de transición, por lo que necesitamos llegar a un acuerdo este año", ha apremiado el comisario, que ha asegurado recibir "sin sorpresas" las negativas de Polonia y Hungría a la propuesta de revisión de la Comisión, lo que complica un acuerdo ya que la aprobación del marco financiero plurianual requiere unanimidad.

"¿Cómo puede esperar la Comisión que Hungría contribuya al aumento de los costes mientras nosotros no tenemos acceso a esos fondos? Es evidente que no estamos en condiciones de soportar el coste de un instrumento del que no podemos beneficiarnos", ha apostillado la ministra húngara de Justicia, Judith Varga.

Por su lado, la delegación polaca, que considera "desequilibrado" el paquete presentado por Bruselas, ha recordado que mientras Varsovia no tenga acceso a los fondos NextGeneration no podrá apoyar la decisión unánime necesaria para modificar el marco financiero plurianual.