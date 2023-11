UE.- El BCE aceptará los ratings de la agencia alemana Scope

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido aceptar a la agencia alemana de calificación crediticia Scope Ratings como nueva institución externa de evaluación del crédito (ECAI), según ha informado la institución tras una "exhaustiva evaluación" por parte del Eurosistema de la solicitud presentada por la calificadora de riesgos, que se convierte así en la primera agencia europea en ser aceptada por el BCE.

De este modo, las notas de Scope pasarán a ser tenidas en cuenta por el BCE para los colaterales aceptados por el banco central en sus operaciones, como ya sucede con los ratings de S&P Global, Moody's, Fitch o DBRS Morningstar.

No obstante, a diferencia del resto de agencias, el 'Guardian del euro' considera que las calificaciones de ABS (titulizaciones de activos) emitidas por Scope Ratings en la coyuntura actual "no cumplen con los requisitos de elegibilidad del Eurosistema", lo que las hace no elegibles para fines de política monetaria del Eurosistema por el momento.

En este sentido, la entidad presidida por Christine Lagarde indicó que el proceso de integración de Scope Ratings en la infraestructura informática del Eurosistema se iniciará de inmediato, añadiendo que "probablemente llevará varios meses".

De este modo, la fecha de entrada en funcionamiento de Scope Ratings para fines de política monetaria se anunciará previamente por el BCE en su página web.

"Estamos encantados de que el Consejo de Gobierno del BCE haya decidido aceptar a Scope Ratings como nueva institución de evaluación crediticia externa", declaró Florian Schoeller, consejero delegado de Scope Group, quien recordó que la agencia ha trabajado "arduamente" en los últimos cinco años, no sólo para aumentar su cobertura de calificación sino también para fortalecer la solidez de los sistemas y procesos.

"Este nuevo estatus conlleva una gran responsabilidad. Agradecemos al BCE su confianza al aceptar a Scope como la primera agencia de calificación europea en el marco de evaluación crediticia del Eurosistema", añadió.