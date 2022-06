Turull pide al Gobierno que deje de "provocar" y ejecute obras presupuestadas

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado este domingo al Gobierno a "dejar de provocar y de hacer anuncios", como el del acuerdo alcanzado para desencallar la construcción del Cuarto Cinturón, "y ejecutar aquello a lo que se compromete en los presupuestos generales del Estado".

En declaraciones en La Roca del Vallès (Barcelona), donde ha presentado a la candidata de Junts a la alcaldía, Turull ha dicho que, "en vez de venir aquí a hacer anuncios, lo que el Gobierno debería hacer es confundirse con el paisaje, porque es una provocación que, habiendo ejecutado solo el 36 % (de las obras presupuestadas) vengan esta semana y anuncien una obra con la que el Govern, y especialmente Junts, está muy comprometido".

El recientemente nombrado secretario general de Junts se refería al acto de esta semana de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que anunció en Sabadell (Barcelona) el acuerdo con la Generalitat y los ayuntamientos de la zona para desencallar la construcción de la carretera B-40, más conocida como Cuarto Cinturón, un encuentro al que no asistió ningún representante de la administración autonómica.

"Me gustaría que alguien me dijera una sola infraestructura que el Estado haya hecho pensando que va bien para los catalanes y que no se la hayamos pedido", ha dicho Turull, que ha asegurado que todas las obras que el Gobierno ha hecho en Cataluña han sido tras "reclamaciones de 15 o 20 años".

En clave de política catalana, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Junts abandone el Govern, sino que ha insistido en la necesidad de ser "honestos" y de revisar los acuerdos de gobierno con ERC y su nivel de cumplimiento.

"A partir de ese nivel de cumplimiento tomas una decisión, una decisión que puede ser que esto funciona como estaba previsto, que esto es necesario replantearlo o que esto se ha de dejar correr", ha dicho.

"Lo que no haremos -ha dicho- es basar una decisión en tópicos en vez de en el rigor, y ahora estamos en la fase de hacer esa evaluación y ver el nivel de cumplimiento, pero hay un dato evidente, y es que la Mesa de diálogo no puede dar más de sí, porque el Gobierno la plateó como una anestesia para el movimiento independentista, y nosotros eso no lo permitiremos nunca".

Ha emplazado asimismo a los partidos independentistas "a pasar a la acción" porque, ha dicho, que "está visto que este Gobierno no tiene ganas de dialogar, y han aparecido demasiados episodios de espionaje y de guerra sucia que lo que hacen es recular más que avanzar, que es lo que queremos nosotros". EFE

pll/hm/fg