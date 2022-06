El turismo, una meta laboral factible que integra e ilusiona a inmigrantes

Mª del Mar Benlloch

Celeste, Nabil y Michele llegaron a España de países tan alejados entre sí como Argentina, Marruecos y Burundi y ahora un curso público, con firmes expectativas laborales, les ha unido en València para aprender un oficio relacionado con el turismo y aprovechar la alta demanda actual de empleo en el sector.

La Comunitat Valenciana es uno de los motores de la industria turística nacional y con grandes expectativas de recuperar, e incluso superar, las cifras previas a la pandemia, tanto en visitantes como en gasto, pero la falta de personal para cubrir tanta oferta en hoteles y hostelería ha activado las alertas, una oportunidad que ahora se pretende cubrir con cursos específicos.

Turisme Comunitat Valenciana (dependiente de la Generalitat), la patronal hotelera y turística Hosbec y Casa Caridad han iniciado este mes un nuevo plan formativo con dos cursos, "Limpieza de instalaciones en hoteles" e "Iniciación en hostelería. Cocina y Sala", que tienen el objetivo de integrar laboralmente a colectivos sociales desfavorecidos en el sector turístico.

Michele, Celeste y Nabil son tres de los cuarenta alumnos que participan en los cursos. Llegaron a España con una sonrisa y con la ilusión de poder encontrar trabajo, pero la falta de documentación y las secuelas de la pandemia les ha dificultado su incorporación al mercado laboral, según han explicado en declaraciones a Efe.

Celeste es argentina y tiene 44 años. Llegó a España en 2020 pero al no tener el permiso de residencia no la han podido contratar: "Desde que llegué solo he tenido trabajos temporales", confiesa.

Vino junto a su marido y sus tres hijos. "No quería la vida que teníamos en Argentina para mis hijos, por eso me siento muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad que me permite acercarme al mercado laboral", señala.

Estudió Ciencias Económicas en Argentina y pese a no encontrar un trabajo relacionado con sus estudios ha recalcado que su objetivo es "encontrar un trabajo digno y ganar dinero para disfrutarlo" con su familia.

Ella ha optado por el curso de "Limpieza de instalaciones en hoteles"; ya han terminado las clases teóricas y ahora llega el momento de comenzar las prácticas en un hotel de la Comunitat. "Al ser un curso de 70 horas, tenemos 20 horas de teoría y 50 de prácticas en un hotel, es una forma de poner en práctica lo que hemos aprendido", valora.

Por su parte, Nabil es marroquí y con 30 años llegó a España junto a mujer y su hija, con el objetivo de encontrar un trabajo para sacar a su familia adelante. Es alumno del curso "Iniciación en hostelería. Cocina y Sala", que tiene una duración de 80 horas, de las cuales 40 son teóricas y el resto, prácticas.

Él ya tiene experiencia en el sector de la gastronomía, pues ha trabajado como cocinero en restaurantes de Marruecos aunque había estudiado mecánica y formación profesional de logística y transporte.

"He conseguido esta oportunidad gracias a la ayuda de Casa Caridad porque, pese a no tener la documentación necesaria para residir en España, me han permitido estudiar y hacer prácticas en un hotel", recalca.

Y desde Burundi llegó Michele en 2012 con 23 años. Estudió para ser administrativa pero se ha dado cuenta de las grandes oportunidades que hay ahora para trabajar en el sector turístico.

Es alumna del mismo curso que Nabil. Desde que llegó a España ha trabajado como camarera y en el sector de la artesanía, pero este curso le da "la oportunidad de conocer cosas nuevas del ámbito de la cocina", así como abrirse y "conocer a gente".

Además, valora sentirse muy integrada: "Ahora la gente ya no tiene la misma mentalidad; un claro ejemplo son los jóvenes, son mucho más inclusivos. La clave para encontrar trabajo es tener formación, no tu nacionalidad".

Turisme Comunitat Valenciana, a través de la red CdT, programa la formación, selecciona al personal docente y se ocupa de los trámites correspondientes como inscripciones, impartición de las clases teóricas, tutorización académica o la expedición de diplomas.

Por su parte, Casa Caridad selecciona y propone a los alumnos a quienes se orienta esta formación, y Hosbec propone los establecimientos en los que se realizará la formación en empresa, y tutorizará, a través de las empresas asociadas que ofrezcan formación práctica, a los alumnos en prácticas.

La trabajadora social de Casa Caridad Lorena Alfaro señala, por su parte, que su contribución en el programa consiste en darle forma a los cursos y seleccionar a los usuarios de los distintos servicios que tiene la entidad benéfica.

"A la hora de seleccionarlos nos hemos basado en sus aptitudes y en sus posibilidades, con el objetivo de que esta herramienta laboral continúe el año que viene y sean contratados", añade Alfaro.

El director de la red de CdT, Javier Solsona, defiende: "Tenemos un sector turístico muy pujante, por eso hemos puesto en marcha estos dos cursos, para que reciban una formación básica y se puedan incorporar rápido al sector turístico".

Además apunta que las clases teóricas se imparten en el CdT de València, y para las prácticas han contactado con Hosbec, y recuerda que se trata de un programa piloto, por lo que esperan repetir el próximo año.