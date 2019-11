El turismo internacional crecerá en Cataluña en 2019 pese a la inestabilidad

Cataluña cerrará este año con crecimientos en la llegada de turistas internacionales y en el gasto turístico pese a la situación de inestabilidad que atraviesa como consecuencia de la sentencia del procés, según las previsiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Se prevé que Cataluña supere este año los 19,2 millones de turistas internacionales, un 0,6 % más que en 2018, y que el gasto turístico crezca un 4 %, hasta 21.290 millones de euros, datos que incluso podrían mejorar un poco por el adelanto de la temporada de esquí, ha señalado este miércoles la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, en rueda de prensa.

Desde el punto de vista del turismo internacional es un destino que, por tanto, "ha aguantado muy bien", manteniendo su volumen de turistas y, además, se observa un importante incremento del gasto turístico que está por encima de la media del conjunto de España (del 2,4 %).

Se trata de una previsión "moderada y prudente", ha indicado Maroto, que no descarta una pequeña caída en la afluencia de turistas extranjeros en el último trimestre, lo que, no obstante, dependerá de si se alarga o no la situación de inestabilidad.

Otro dato positivo, "y quizá menos visible", es el del empleo turístico, que está creciendo al 3,1 %, y sumado a los datos anteriores, "nos da una visión en su conjunto de un mercado que está aguantando desde el punto de vista del turista internacional", ha insistido.

La ministra ha reconocido que, desde el punto de vista del turismo nacional, se está notando el efecto de los altercados y se ha producido un parón en los viajes del Imserso en cuanto a las peticiones para este destino.

Aunque la demanda internacional está resistiendo, si continua la inestabilidad, claramente, se puede traducir en una disminución también de las llegadas extranjeras, ha advertido.

Ahora mismo, "no tenemos información para constatarlo, pero la normalidad es necesaria para recuperar un destino que es más importante para España, al concentrar un cuarto del volumen total de turistas internacionales que recibe el país".

El ministerio está trabajando tanto con el Ayuntamiento de Barcelona como con la Generalitat en la promoción de Cataluña, cuya situación requiere de un seguimientos para ver su evolución en los próximos meses y si es necesario reforzar la actividad promocional.