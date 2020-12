TURISMO.-Cataluña, Andalucía y Canarias son las comunidades con mayor gasto turístico real realizado por extranjeros

Hasta septiembre el gasto en destino real de los turistas internacionales bajó un 73,4%

Las comunidades autónomas con mayor gasto turístico realizado por los visitantes no residentes en el destino real de sus visitas a España son Cataluña (con 2.106 millones de euros, un 20,3% del gasto en destino nacional), Andalucía (con 1.580 millones, un 15,1%) y Canarias (con 1.566 millones, un 15% del total), en el acumulado de los nueve primeros meses del año, según una estadística experimental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que se da a conocer por primera vez.

La información de base de esta estadística experimental es la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) a la que se ha incorporado información auxiliar de transacciones bancarias realizadas a través de tarjetas por los visitantes no residentes en España en sus viajes o excursiones en España.

Estas transacciones bancarias incluyen transacciones realizadas a través de tarjeta de manera presencial (pagos realizados a través de Terminal Punto de Venta o TPV), así como retiradas de efectivo en cajeros.

Combinando ambas fuentes de información, esta estadística proporciona datos de gasto turístico de los visitantes en el destino real donde se ha realizado efectivamente el gasto.

Además, esta estadística permite ofrecer información de gasto realizado por los viajeros en comunidades autónomas que, usualmente, no son destino principal de los viajes o excursiones de los no residentes y que, por lo tanto, no tienen cobertura muestral suficiente en Egatur, pero que sí son lugares de paso en las que los turistas realizan etapas en sus viajes o bien son destinos frecuentes de excursiones.

El gasto en destino real que realizan los visitantes internacionales en sus viajes y excursiones a España en los tres primeros trimestres presenta tasas negativas respecto al mismo periodo de 2019 en todas las comunidades, excepto en Principado de Asturias y Castilla y León, que presentan crecimientos del 0,6% y 5,1%, respectivamente, en el primer trimestre

En el segundo trimestre se registra un descenso medio nacional del 99,0% respecto al mismo trimestre de 2019. Y en el tercer trimestre la bajada media es del 77,5%.

En el acumulado de los nueve primeros meses de 2020 el gasto en destino real de los turistas internacionales baja un 73,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

El gasto turístico en destino real presenta una evolución similar en Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana. En estas tres comunidades, el periodo en el que se realiza el mayor porcentaje de gasto turístico en destino por parte de los visitantes no residentes es el primer trimestre. En el caso de Andalucía supone el 64,5% del total, en Cataluña el 60,1% y en Comunitat Valenciana el 53%.

En el caso de Islas Baleares el trimestre que concentra mayor porcentaje de gasto turístico en destino por parte de los visitantes no residentes es el tercero (74%).

Las comunidades con mayor gasto de visitantes no residentes en el destino real de sus visitas en 2019 fueron Cataluña (con 11.414 millones de euros, el 23,3% del gasto en destino nacional), Andalucía (7.410 millones, el 15,2%) e Islas Baleares(7.055 millones, el 14,4%).

A nivel trimestral, el gasto turístico en destino real presentó una evolución similar para Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana en 2019. En las tres comunidades el trimestre con mayor porcentaje de gasto turístico en destino por parte de los visitantes no residentes fue el tercero. En Andalucía el porcentaje alcanzó el 34,5%, en Cataluña el 38,7% y en Comunidad Valenciana el 39,9%.

En el caso de Islas Baleares el trimestre con mayor porcentaje de gasto turístico en destino por parte de los visitantes no residentes fue el tercero (51,6%).

Por su parte, Canarias y Comunidad de Madrid muestran una tendencia diferente. En Canarias la mayor parte del gasto turístico se concentra en el primer y cuarto trimestre, mientras que en Comunidad de Madrid el gasto es similar en todos los trimestres.

REINO UNIDO, FRANCIA Y ALEMANIA LOS QUE MÁS GASTAN.

En el primer trimestre de 2020 los principales países emisores del gasto turístico en destino real realizado por los turistas y excursionistas no residentes que visitan España son Reino Unido (con el 16,3% del total), Francia (14,6%) y Alemania (9,6%).

En el segundo y tercer trimestre, el principal país emisor es Francia (35,0% en el segundo y 29,7% en el tercero), por delante de Reino Unido (12,3% y 15,8%) y Alemania (7,1% en el segundo trimestre y 10,5% en el tercero).

En la zona norte de España (Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Aragón), Francia fue en 2019 el país con mayor porcentaje de gasto en destino real realizado por los visitantes no residentes. En Principado de Asturias este porcentaje alcanzó el 13,6%, en Cantabria el 20,5%, en País Vasco el 50,8%, en Comunidad Foral de Navarra el 65,8% y en Aragón el 38,0%.

Por su parte, en Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía las principales nacionalidades fueron Reino Unido y Francia. En Comunidad Valenciana el porcentaje de gasto en destino real satisfecho por los residentes en Reino Unido fue del 21,6% del total y el de los de Francia el 13%. En Región de Murcia estos porcentajes fueron del 36,9% y 12,0%, respectivamente. Y en Andalucía, del 23,5% y 9,1%.

En Islas Baleares y Canarias los principales países emisores son Alemania y Reino Unido. Mientras que en Islas Baleares el gasto en destino real de los residentes en Alemania supuso el 23,9% del total y el de los de Reino Unido el 22,1%, en Canarias los residentes en Reino Unido realizaron el 26,6% del gasto en destino y los de Alemania el 16,8%.

En las comunidades de interior (Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja) destacan como países emisores Francia y Estados Unidos. En Castilla y León los porcentajes de gasto en destino realizado por estos países respecto del total fueron del 23,3% y 10,7%, respectivamente. En Castilla la Mancha, del 15,5% y 15,3%. Y en La Rioja, del 17,5% y 16%.

En la Comunidad de Madrid, el principal país emisor fue Estados Unidos (18,5% del total), seguido de Reino Unido (13,1%). En Cataluña, los principales emisores fueron Francia (27,8% del total), Estados Unidos (10,4%) y Reino Unido (8,5%).

Por último, en Extremadura y Galicia el principal país emisor del gasto en destino real fue Portugal. En Extremadura, con el 56,3% del total. Y en Galicia, con el 23,4%.