Tribunal Cuentas archiva denuncia rescate Plus Ultra, que Cs piensa recurrir

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos (Cs) por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, ya que no ha habido menoscabo para el erario público pues los fondos se han otorgado mediante un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda.

El denunciante, Cs, estudia recurrir la resolución del Tribunal de Cuentas. Fuentes de Plus Ultra consideran "normal la decisión del órgano fiscalizador del dinero público y coinciden en que no ha habido tal quebranto.

Al tiempo, este lunes se ha conocido que el juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha apartado a Manos Limpias de la investigación del rescate a Plus Ultra puesto que no ha presentado la preceptiva querella para ejercer la acusación particular.

EL TRIBUNAL NO VE RESPONSABILIDAD CONTABLE

En el auto al que ha tenido acceso Efe, el Tribunal de Cuentas indica que no hay "apariencia jurídica de responsabilidad contable", ni indicios "jurídicamente relevantes de haber infringido ninguna norma jurídica de naturaleza contable o presupuestaria".

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas; el portavoz adjunto de la formación en el Congreso, Edmundo Bal, y el eurodiputado Luis Garicano, presentaron la denuncia el pasado 7 de junio, por el "rescate millonario e injustificado de la aerolínea".

El pasado 9 de marzo el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI, de los que ya se han abonado 19 millones.

La ayuda consistió en dos préstamos, uno participativo por importe de 34 millones de euros y otro ordinario de 19 millones, por lo que sólo en el momento en que se incumpliera al vencimiento alguna obligación de devolución "podría producirse un daño real y efectivo al erario público".

Para el Tribunal de Cuentas, no existen indicios jurídicamente relevantes de responsabilidad contable y no se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, argumento avalado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de la Sala de Justicia contable.

No cabe tampoco, añade el auto, hablar de negligencia.

El Tribunal hace suyos los argumentos de la abogacía del Estado, que sostiene que de la documentación que se acompaña a la denuncia "no se deducen las irregularidades denunciadas".

Cs, SEGURO DE POSIBLE DELITO PENAL E INFRACCION CONTABLE

Cs estudiará recurrir el fallo del Tribunal de Cuentas, han confirmado a Efe fuentes de la formación, que están seguras de que se acabará demostrando "el posible delito penal y la infracción contable".

Las mismas fuentes han explicado que no comparten el criterio del Tribunal de Cuentas porque consideran que con el desembolso que se ha hecho ya de los 19 millones de euros a una empresa en quiebra "se da por hecho el perjuicio económico".

No obstante, consideran que es muy importante esta resolución porque ya abre la puerta a que ese perjuicio económico se produzca cuando "se constate la insolvencia y que la inyección se ha dado para otros fines".

Según Ciudadanos, la justicia acabará demostrando el posible delito penal y la ilegalidad contable, ya que entiende que la ayuda se concedió a dedo porque la empresa ni era viable, ni era solvente, ni era estratégica, además de que en ningún caso "cumplía con los requisitos que establece el fondo de la SEPI para empresas estratégicas".

Además, las fuentes han recordado que el juzgado número 15 de Madrid ha paralizado la segunda entrega de dinero hasta que no se justifique el cumplimiento de los requisitos.

MANOS LIMPIAS, FUERA DE LA INVESTIGACIÓN DEL RESCATE

El citado juzgado ha apartado a Manos Limpias de la investigación del rescate de Plus Ultra, al no haber presentado la preceptiva querella para ejercer la acusación particular.

En un auto fechado el pasado 16 de julio al que ha tenido acceso Efe, la magistrada Esperanza Collazos señala que el documento presentado por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, no cumple con los requisitos impuestos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ejercer la acción penal.

El juzgado madrileño suspendió la semana pasada el rescate a la aerolínea, a la que dio un plazo de cinco días para acreditar la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Plus Ultra considera "normal" que el Tribunal de Cuentas haya archivado la denuncia presentada por Ciudadanos y coincide en que no ha habido menoscabo para el erario público.

Un portavoz de la compañía ha dicho hoy a Efe que siguen trabajando para presentar la documentación que justifique la necesidad de que se le entreguen los 34 millones de euros que aun deben recibir del fondo SEPI. EFE

