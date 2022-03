Transportistas van retomando la actividad y la Plataforma insta a "aguantar"

Los transportistas de mercancías van retomando la actividad, tal como reconoce la plataforma convocante de los paros, que les insta a "aguantar" las presiones, coincidiendo con la aprobación en Consejo de Ministros de las medidas pactadas la semana pasada con las organizaciones más representativas del sector.

El Consejo de Ministros ha aprobado el paquete de medidas de apoyo acordado la semana pasada entre el Gobierno y los representantes mayoritarios para compensar la escalada de los precios de los carburantes, entre las que destacan la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y ayudas directas por vehículo, que suman en total más de 1.000 millones de euros.

En este decimosexto día de paros ha habido incidencias menores en Barcelona y en los puertos de Bilbao y Valencia, según fuentes del sector.

Ayer el tráfico de vehículos pesados alcanzó el 94 %, un 5,9 % menos que un día normal, y un 23,4 % más que hace una semana cuando el paro de los transportistas registraba su seguimiento más elevado, ha informado a Efe el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

LA PLATAFORMA RECONOCE LA VUELTA AL TRABAJO

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, convocante de los paros, ha pedido a los camioneros y conductores profesionales "aguantar" las presiones para volver a trabajar y asegura que mantiene el 80 % de los apoyos que tenía, aunque reconoce que una "pequeña parte" de los autónomos ha retomado la actividad.

"No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y que una minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a trabajar en contra de su voluntad", ha reconocido este martes en un mensaje a través de las redes sociales el presidente de la entidad, Manuel Hernández.

Ha criticado que el Gobierno "mande globos sonda pero no concrete ninguna medida", y ha recordado que hasta que no existan garantías legales de que se prohibirá trabajar a un precio por debajo del coste no desconvocarán oficialmente la protesta.

Ayer, lunes, tanto el Gobierno como las principales asociaciones del sector coincidieron en apuntar que la situación en las carreteras era ya de "práctica normalidad", con algún problema "marginal".

CORTES DE TRÁFICO EN BARCELONA

Este martes, en Barcelona, un grupo de transportistas que se han mostrado insatisfechos con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las patronales mayoritarias del sector, ha cortado la circulación en la Ronda Litoral a la altura de Zona Franca.

El representante de la Plataforma en Barcelona, Miguel Ángel Maqueda, ha dicho a Efe que las protestas se mantendrán hasta que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, "entre en razón", ya que no pueden "sacar los camiones poniendo dinero" de su bolsillo.

En Valencia, el puerto va recuperando el tráfico de camiones de contenedores afectado por la huelga y espera poder llegar este martes al 40 % del habitual, que en un día normal ronda los 5.000 vehículos.

La Autoridad Portuaria de Valencia y las tres terminales que operan en este puerto trabajan para dar salida a la acumulación de contenedores de importación en sus bases, han indicado a Efe fuentes del organismo, que ayer había decidido cortar la entrada de los contenedores de exportación para ir normalizando la operativa.

EL SECTOR URGE LA TRANSFORMACIÓN

Al tiempo, representantes del sector han coincidido este martes en que es necesaria una transformación en favor de empresas más grandes.

En la presentación de un estudio elaborado por GAD3 y presentado por las fundaciones Corell y Repsol, el presidente de la consultora, Narciso Michavila, ha destacado que el sector del transporte de mercancías representa el 5,5 % del PIB español y es capital porque sin él se paraliza el conjunto de la actividad.

Ha destacado que se trata de un sector muy fragmentado desde el punto de vista empresarial, pero es un defecto en todo el tejido productivo, porque las trabas fiscales y laborales, entre otras, hacen que las empresas no quieran pasar a tener más de 50 trabajadores, como han puesto de manifiesto los consultados en el estudio.

También han reclamado más armonización normativa en las distintas administraciones para poder trabajar con las mismas reglas de juego en todas las comunidades autónomas.

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, ha criticado durante la presentación del estudio que el anteproyecto de ley de movilidad sostenible en el que está trabajando el Gobierno es "farragoso y lleno de burocracia" y deja cuestiones capitales para el sector sin abordar, como los mapas concesionales en el transporte de viajeros o la financiación de las obligaciones de servicio público, entre otras.

El vicepresidente ejecutivo de la patronal de transporte internacional de mercancías por carretera ASTIC, Ramón Valdivia, ha resaltado la atomización del transporte, con 104.000 empresas, más del doble de las registradas en Alemania, que triplica a España en PIB. Es una estructura, ha dicho, que "no ha funcionado mal" pero no puede dar respuesta a los cambios necesarios.

La secretaria general de la Asociación de Cargadores (ACE), Nuria Lacaci, ha señalado que la "hiperregulación" del sector está poniendo muchas trabas a la sostenibilidad económica de las empresas, no deja margen para negociar entre proveedores y clientes y favorece que continúen empresas "que a lo mejor no tenían que estar en el mercado". EFE

