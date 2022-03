Transportistas en huelga niegan cualquier vinculación con la ultraderecha

La minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que desde el lunes está llevando a cabo una huelga indefinida que no secundan las asociaciones mayoritarias del sector, ha negado cualquier vinculación con la ultraderecha.

El presidente de la plataforma, Manuel Hernández, ha acusado este jueves al Gobierno de "desacreditar con la manipulación y colgando etiquetas ideológicas" al sector de base dentro del transporte, que es "el que realmente lleva, mueve y trae las mercancías".

La respuesta de los transportistas se produce después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, haya asegurado este jueves que "está bastante claro quiénes son los que están amedrentando a los transportistas", en referencia a la ultraderecha.

Además, a propósito de los actos violentos que están teniendo lugar estos días, Sánchez ha elevado el tono al referirse a los miembros de la plataforma como "ultras que están sustituyendo la palabra por palos, por clavos y por piedras".

Hernández, a través de un video colgado en Facebook, ha explicado que la plataforma es "rotundamente apolítica" y en ella no existe ningún tinte político, sindical, ni de ningún colectivo gubernamental "subvencionado".

Respecto a los incidentes y piquetes, el presidente de la plataforma ha asegurado que los responsables son grupos infiltrados de gente ajena que está intentando romper la unidad del sector usando la violencia.

Hernández ha lamentado que las palabras de la ministra criminalicen al sector, y advierte de que no les sirve "tanta diplomacia vacía".

En cuanto a las reuniones del Gobierno con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Hernández recuerda que para ellos el CNTC no es un interlocutor válido y asegura que no se puede llegar a acuerdos "con quien no tiene camiones".

La huelga indefinida de transportistas, que cumple este jueves su cuarta jornada, está provocando problemas de suministros en algunos puntos del país, cortes de carreteras y la paralización de determinados sectores de la industria agroalimentaria.