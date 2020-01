Transportes dice que fallo del TC no afecta a sus planes de alquiler

Actualiza la información enviada con referencia EC2579 con más declaraciones de Transportes

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana considera que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anula dos disposiciones adicionales del 'decreto del alquiler' de marzo de 2019 "no afecta para nada" a sus planes de movilizar suelo público para promover vivienda en alquiler social.

"No afecta para nada a los planes del ministerio ni nos impide trabajar a pleno rendimiento para la producción de oferta", han señalado a Efe fuentes del departamento que dirige José Luis Ábalos.

El ministerio ha explicado que el alto tribunal avala la constitucionalidad de todo el contenido del real decreto-ley de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, a excepción de dos disposiciones adicionales, desestimando así el recurso interpuesto por el PP.

Dichas disposiciones adicionales se refieren al programa de medidas para promover la oferta en alquiler y a la duración de los convenios en materia de infraestructuras, ha aclarado en un comunicado.

Tras sostener que la disposición adicional primera "no tiene carácter normativo", sino que es un "mandato genérico, que no habla de ninguna medida en concreto", las fuentes han incidido en que el TC no cuestiona el plan prometido por Ábalos de cesión de suelos a empresas privadas para que construyan y exploten durante 50 años unas 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.

En cuanto a la disposición tercera, lo que no admite el fallo es su carácter de urgencia, por lo que el ministerio ha defendido que el TC "avala" con su pronunciamiento el real decreto del Gobierno y que sus medidas siguen vigentes.