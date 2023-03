Se tranquiliza la Bolsa en una sesión de escasas referencias macro económicas

El índice Ibex 35 sube un 0,4 por ciento a la apertura, hasta 8.980 puntos. Se recuperan los bancos, que han asumido sin grandes desdoros los registros que las autoridades francesas realizaron ayer en las sedes de París de gigantes bancarios como Societé Generale, Exane, Natixis , HSBC y BNP Paribas. La razón, el supuesto fraude fiscal en la tributación de determinados dividendos.

Según el banco de negocios JP Morgan, los bancos europeos están mejor situados que los de Estados Unidos ante el riesgo de mayor debilidad en el sector inmobiliario. Éste puede resentirse por la previsible contracción del crédito tras las últimas turbulencias en el sector bancario. Dentro de casa, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, teme que el impacto de la elevada inflación sobre la renta disponible de los hogares y de las empresas afecte a su capacidad de pago y, por tanto, aumente la morosidad. De Cos constata, sin embargo, que hasta el momento los ratios de morosidad no han aumentado. En enero la mora se situó en el 3,56 por ciento, frente al máximo histórico del 13,6 por ciento que se alcanzó en el año 2013.

El Banco de España no ha observado en el ejercicio en curso una salida extraordinaria de depósitos. La morosidad hipotecaria se ha reducido, a pesar del encarecimiento de los créditos a tipo variable. Además, el Banco de España ha constatado que la exposición de los bancos españoles al Credit Suisse es completamente marginal, así que mayor tranquilidad en este sentido. La decisión del First Citizens Bank de comprar los depósitos y los créditos del Silicon Valley Bank ha contribuido a calmar las aguas, al menos parcial y temporalmente, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Hoy el Banco Central Europeo celebra reunión de su consejo, pero no tratará de política monetaria. No tomará decisiones sobre el precio del dinero. Se limitará a analizar las situación actual y las perspectivas de la economía y del sistema financiero, que no es poco. Hoy se conocerán también las actas de la última reunión del banco de Inglaterra, en la que subió un cuarto de punto el precio del dinero.

En los demás mercados, el euro ha ganado altura frente al dólar. La menor tensión en el sector financiero reduce el trasvase de dinero hacia activos refugio, como el dólar estadounidense. Esta mañana el euro se cambia por encima de 1,08 dólares. En las "criptos" el Bitcoin sube con fuerza y supera los 28.000 dólares.

El petróleo repunta. El barril de crudo del Mar el Norte, el que sirve como referencia en Europa, se paga esta mañana a 78, dólares. En el mercado secundario de deuda pública, la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años aumenta ligeramente, hasta el 3,35 por ciento, mientras el “bund” alemán rinde un 2,31 por ciento. El rendimiento de los bonos de Estados Unidos ha repuntado hasta el 3,57 por ciento, gracias a las mejores expectativas del sector bancario. A dos años el rendimiento de los bonos de EEUU supera el 4 por ciento. La curva, por tanto, sigue invertida, lo que suele interpretarse como ave precursora de una recesión. Los expertos de la gestora de fondos Axa Investment Managers consideran que el riesgo de recesión en Estados Unidos ha crecido. Creen que el crédito se restringirá progresivamente, con el consiguiente impacto sobre la actividad económica.