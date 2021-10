Tranquilidad en la Bolsa en la semana del BCE y de numerosos datos de IPC y PIB

Los mercados van a estar muy pendientes esta semana de referencias tan importantes como el PIB de Estados Unidos o las cifras de paro y de inflación en Alemania. El Banco Central Europeo celebrará su consejo de gobierno este jueves, día 28. La autoridad monetaria europea debe lidiar con un elevado nivel de inflación en la eurozona. La tasa anual alcanza ya el 3,4 por ciento. Se encuentra muy por encima del objetivo del 2 por ciento que maneja el propio BCE.

La Reserva Federal de Estados Unidos tiene previsto su FOMC -o comité de mercado abierto- la semana que viene. Concretamente los días 2 y 3 de noviembre. Los mercados descuentan ya una primera subida de tipos de interés en Estados Unidos en el otoño del año próximo. Además, la Reserva Federal comenzará ya mismo -se espera que a finales de noviembre o comienzos de diciembre- a reducir sus compras de bonos. Actualmente la Reserva Federal compra deuda por 120.000 millones de dólares mensuales. Podría reducir esta cifra a razón de 15.000 millones de dólares cada mes.

En el Reino Unido la inflación ha bajado una décima, hasta el 3,1 por ciento. Pero sigue en una zona preocupante. El Banco de Inglaterra ha asegurado que subirá el precio del dinero a finales de este año o a comienzos del próximo. Los restantes grandes bancos centrales del mundo no tardarán demasiado en seguir el mismo camino si se confirma que la escalada de la inflación no es tan pasajera como se decía. El Banco de Japón también celebrará consejo de gobierno el jueves. El banco central de Rusia subió el precio del dinero la semana pasada en 0,75 puntos, hasta e 7,50 por ciento. El Fondo Monetario aconseja a los grandes bancos centrales que midan bien los tiempos, que esperen a comprobar la evolución de la inflación y que no endurezcan su política monetaria demasiado pronto.

Pero esta semana hay mucho más. Hoy se conocerá el índice IFO de clima empresarial en Alemania, un dato al que siempre prestan atención los mercados. Se espera un ligero deterioro en este indicador. Mañana se conocerá la confianza del consumidor en Estados Unidos, una referencia vital para comprobar cómo respira la economía de aquél país. El jueves se publican las cifras de paro y de inflación en Alemania y en España. También se espera el PIB de Estados Unidos. El viernes verán la luz las cifras de PIB de España y Alemania.

De momento hoy el índice Ibex 35 arranca el día en 8.930 puntos, con alza de un 0,2 por ciento. Suben Repsol, Inditex, las eléctricas y los bancos. Hoy ha publicado resultados el gigante bancario HSBC. Su beneficio ha crecido un 224 por ciento en los nueve primeros meses del año, hasta 10.820 millones de dólares. Dentro de casa, mañana publicará sus cuentas Enagás, el miércoles lo harán el Banco Santander, Iberdrola, Aena e Indra. El jueves publicará las suyas Repsol. El viernes le toca el turno a BBVA, Caixabank, Mapfre y Vidrala.

En los demás mercados, el petróleo continúa su escalada. Hoy marca nuevos máximos de los últimos tres años, ha puesto proa hacia los 86 dólares por cada barril de crudo Brent del Mar del Norte. El petróleo West Texas de Estados Unidos cotiza en niveles récord de los últimos 8 años. Se paga a 84 dólares. En las criptodivisas, el Bitcoin se negocia mañana a 62.000 dólares. La semana pasada marcó un nuevo récord en 67.000. Antes del verano se negociaba a poco más de 30.000.