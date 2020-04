El tráfico repunta y vuelve a reducciones del 60% como en la primera semana de estado de alarma

La DGT atribuye este aumento a la vuelta al trabajo de muchos ciudadanos a sus empleos

El tráfico de vehículos repuntó este martes 14 de abril, registrando niveles de reducción de algo más de un 60% en comparación con un martes habitual, niveles similares a los que hubo en la primera semana de estado de alarma (del lunes 16 de marzo al viernes día 20), y no superiores al 80% como ha ido ocurriendo en las dos últimas semanas, ya en el mes de abril.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), este repunte se debe a que los trabajadores de las actividades no esenciales reanudaron este martes (el lunes en aquellas comunidades donde no era festivo) su actividad laboral en las empresas en las que no es posible hacerlo a través de métodos telemáticos, tras el fin del permiso retribuido recuperable.

Tras las vacaciones de Semana Santa y el fin de este permiso, a partir de este martes en toda España se ha vuelto a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, lo que se ha reflejado en un aumento del tráfico por carretera con respecto a las últimas semanas, cuando no se permitió acudir a trabajar a los sectores no esenciales desde el 30 de marzo.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), este primer martes de levantamiento de restricciones a trabajadores se produjeron 513.127 movimientos de largo recorrido por las vías competencia de la DGT, cuando en un martes cualquiera esta cifra sería de 1.307.119 vehículos, es decir, bajó el tráfico este martes un 60,74%.

Aun así, se trata de una de las mayores cifras de vehículos en circulación desde que se decretó el estado de alarma. En la primera semana bajo esta situación excepcional de confinamiento, se registraron volúmenes superiores a los 500.000 vehículos, mientras que en la segunda semana de estado de alarma la cifra cayó a en torno los 400.000, bajando sucesivamente en las siguientes semanas hasta contabilizar los 300.000 vehículos.

De los 513.127 vehículos que circularon este martes, 279.656 fueron vehículos ligeros (turismos, motos), lo que supone una reducción del 70,77% con respecto a un martes equivalente, en el que circularían cerca del millón de estos vehículos.

Con respecto a camiones y transporte de mercancías, este martes circularon por las carreteras 233.471 vehículos (el 45,5% del total de movimientos por carretera), registrando también una cifra similar a las que se registraron en la primera semana en estado de alarma. En este caso, bajó un 33,39% el tráfico de camiones con respecto a un martes equivalente, en el que lo normal serían un tráfico de 350.491 vehículos de este tipo.

También ha habido un ligero aumento del tráfico este martes en los accesos a las principales ciudades, registrando un descenso de media de un 67%, porcentaje similar también a los registrados en la primera semana de confinamiento. En las dos últimas semanas, las reducciones alcanzaban niveles superiores al 80%.

En las provincias de Barcelona, Madrid, Islas Baleares y Málaga, los porcentajes de reducción han sido superiores al 70% tanto en entradas como en salidas a ciudad.

Y el tráfico urbano ha descendido un 73%, según datos facilitados a la DGT por los Ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla y Valladolid.

Con respecto al tráfico fronterizo, también ha habido un repunte, aunque no considerable. En este sentido, el descenso ha sido del 75,44 con respecto a un martes típico, bajando el tráfico un 79,37% en el caso de la frontera con Francia y un 71,51% en la frontera con Portugal.