Trabajo estudia reponer el tiempo de paro consumido en los ERTE por coronavirus en caso de pandemia

El Ministerio de Trabajo y Economía Social está analizando la posibilidad de que a los trabajadores que se vean afectados por expedientes temporales de suspensión de empleo derivados del coronavirus les sea repuesto el tiempo consumido de su prestación por desempleo en el caso de que se dé un escenario "de extensión de una pandemia".

Fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado a Europa Press que este no es el escenario actual y que, de momento, no se han producido expendientes temporales de suspensión de empleo (ERTES) como consecuencia del coronavirus.

Asimismo, tal y como ha subrayado este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, las fuentes han indicado que las medidas de protección ya están contempladas en el ordenamiento jurídico.

"Lo que se está analizando ahora, en relación a ERTES que no se han producido, es posibilitar, y siempre en un escenario que no es el actual, de extensión de una pandemia, que el tiempo de paro consumido durante la suspensión temporal del contrato no compute y le sea repuesto a las personas trabajadoras", han señalado las fuentes consultadas.

Durante la rueda de prensa de este martes para valorar los datos de paro y afiliación del mes de febrero, el secretario de Estado de Empleo y el de Seguridad Social, Israel Arroyo, han asegurado que es prematuro hacer cualquier tipo de especulación sobre el impacto del coronavirus en el empleo y han afirmado que, por ahora, no se ha notado efecto ni en el paro registrado ni en la afiliación a la Seguridad Social.

Por parte de Trabajo, Pérez Rey ha afirmado que no se puede aventurar qué ocurrirá. "Tenemos datos de paro registrado del último día de febrero, donde ya se recoge el efecto del coronavirus, y los resultados son positivos, por lo que no parece que haya tenido un efecto", ha apostillado.

También ha indicado que su Ministerio está trabajando ya en medidas laborales que se puedan llevar a cabo para evitar los efectos de este factor.

En esta línea, ha señalado que se está trabajando con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en colaboración estrecha con el Ministerio de Sanidad, para realizar una guía sobre los equipos de protección individual que tienen que llevar los trabajadores.

Además, ha apuntado la Dirección General de Trabajo está trabajando en un protocolo sobre las medidas laborales que las empresas pueden llevar a cabo en caso de verse afectadas por esta enfermedad y que también está colaborando con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para elaborar un criterio operativo para saber cómo abordar el problema.

"No hay previsión de impacto en términos de empleo, pero vamos a adelantar las medidas necesarias sin contribuir a la alarma", ha remarcado Rey, tras afirmar que estas son herramientas "preventivas que no dan por hecho ningún tipo de escenario".

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social ha dejado claro que es prematuro hablar de impacto por el coronavirus. De hecho, ha resaltado que en los datos diarios que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "no se ha notado nada de momento".

"Vamos a crear un banco de indicadores que nos permita hacer un seguimiento a tiempo real, pero se ha mantenido un crecimiento muy robusto", ha añadido.

Preguntados por las medidas para afrontar los posibles paros de producción por falta de suministros en empresas, Rey ha señalado que la Dirección General de Trabajo apuesta, entre otras medidas, por el teletrabajo o trabajo a distancia. Estas recomendaciones estarán disponibles "en breve" online.

Rey ha hecho hincapié en que el ordenamiento jurídico español está preparado para esta circunstancia de suspensión temporal de la producción y ha afirmado que no son necesarios ajustes legislativos especiales.

En este sentido, no ha descartado reponer el tiempo de paro consumido a los trabajadores afectados por suspensiones temporales de empleo derivadas del coronavirus, pero cree que es todavía "absolutamente prematuro" realizar previsiones en este terreno porque se desconoce cuál va a ser la incidencia.

Así, ha afirmado que, llegado el momento, se podrían establecer mecanismos de protección por desempleo para paliar los efectos de las suspensiones. "Son términos especulativos, porque no conocemos que haya ERTEs suspensivos por la carencia de materia primas", ha añadido.