Los trabajadores de Hacienda convocan paros y una huelga general para el 8 de junio en plena campaña de la Renta

Vista de la sala de atención presencial de la declaración de la renta en oficinas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha puesto este lunes sobre la mesa el inicio de movilizaciones en la Agencia Tributaria (AEAT) para reclamar mejoras en las condiciones laborales de su plantilla. Según ha informado Europa Press, el sindicato ha ido un paso más allá y ha presentado un conflicto contra la AEAT al considerar que la negociación de varios asuntos clave para los trabajadores sigue completamente bloqueada.

Calendario de movilizaciones

El calendario de protestas, en plena campaña de la renta, comenzará el próximo 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda. Posteriormente, los días 13 y 29 de mayo, se llevarán a cabo paros parciales de una hora en todos los centros de trabajo de la AEAT. Estas acciones culminarán con una huelga general el 8 de junio.

A pesar de la contundencia de las medidas, desde CSIF han asegurado en un comunicado que se "intentará minimizar las consecuencias que todas estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos".

Declaración de la Renta

Intentará minimizar las consecuencias que todas estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos"

Un acuerdo sin avances

El sindicato, presidido por Miguel Borra, justifica estas acciones por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la AEAT. En concreto, CSIF denuncia que la negociación sobre la implantación de la carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo y la consideración del personal del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como profesión de riesgo se encuentra totalmente paralizada.

Según recuerda la organización sindical, en 2024 se firmó un acuerdo con la Agencia Tributaria que recogía todos estos puntos. Sin embargo, desde entonces no se han producido avances significativos, lo que ha llevado a CSIF a interponer un conflicto formal con la administración y a exigir el inicio de negociaciones para desbloquear la situación.

Obligados a declarar y fechas clave

Estos paros afectarán sin duda a la campaña de la renta que este 2026 están obligados a presentar los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador.

Este umbral se reduce a 15.876 euros brutos anuales si se tienen dos o más pagadores, siempre que del segundo y restantes se hayan percibido más de 1.500 euros en conjunto. También deben declarar todos los trabajadores por cuenta propia (autónomos) y los titulares del ingreso mínimo vital.

Declaración de la Renta

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2025 comenzaba el 8 de abril, fecha desde la que ya se puede acceder al borrador y presentar la declaración por internet.

El plazo se extenderá hasta el 30 de junio de 2026, aunque para las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria, la fecha límite es el 25 de junio.

Hacienda también ofrece asistencia telefónica para confeccionar la declaración desde el 6 de mayo, con cita previa a partir del 29 de abril. La atención presencial en oficinas se realiza entre el 1 y el 30 de junio, con solicitud de cita desde el 29 de mayo.