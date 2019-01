Trabajadores de Cemex advierten de que no hay "garantía" de recolocación y de que están "en la calle"

El presidente del comité de empresa de la planta de la multinacional cementera Cemex en Gádor (Almería), Antonio Orta, ha trasladado su escepticismo ante el protocolo presentado este martes y ha afirmado que, a falta de una "garantía" en "papel" de que va a haber recolocación en los proyectos industriales que se van a poner en marcha, los 100 trabajadores de la fábrica "estamos en la calle".

"Eso es la realidad, lo otro son papeles", ha afirmado en declaraciones a los periodistas tras la firma por parte de la ministra de Industria, Reyes Maroto; el consejero andaluz en funciones de Empleo, Javier Carnero y el representante de Cemex, Ángel Galán, para impulsar proyectos alternativos para el aprovechamiento de las instalaciones que se localizan en Gádor después de que la cementera haya confirmado que no hay vuelta atrás en el cierre.

Orta ha saludado "cualquier proyecto" que genere empleo y riqueza en Almería pero ha advertido de que, a día de hoy, y al cien por ciento "nadie me garantiza que van a tener preferencia para ocupar esos nuevos puestos de trabajo los trabajadores de la fábrica".

"No he visto ningún papel firmado sobre eso, tengo que luchar por el trabajo de mis compañeros y el mío propio, y lo que es cierto es que el ERE sigue encima de la mesa y el día 14 empieza la negociación, por lo que no estoy contento", ha dicho.

Por otro lado, el secretario general de la federación de Industria a nivel nacional, Pedro Hojas, ha subrayado que se ha intentado "evitar el peor de los males aunque el escenario que se dibuja no es idílico" y ha anunciado que serán "minuciosos con el ERE en el que se le exigirá toda la responsabilidad posible a la multinacional para asegurar que cumplen".

En la misma línea se ha expresado CCOO, que ha señalado que la actitud de la multinacional mexicana de mantener vigente el ERE es de "una total insensibilidad y desprecio para los trabajadores y trabajadoras afectados, ya que ni tan siquiera se ha valorado las alternativas, que por parte de los sindicatos se han puesto encima de la mesa". "Permaneceremos abiertos a la negociación pero utilizaremos todos los mecanismos a nuestra disposición para lograr retirar el ERE", han concluido.