Trabajadores de Alcoa cortan con barricadas a la A-6 en Outeiro de Rei (Lugo)

Trabajadores de Alcoa han cortado el tráfico, poco antes de las 11:00 horas, en la Autovía del Noroeste (A-6), a la altura del municipio lucense de Outeiro de Rei, para reclamar una vez más que llegue a buen puerto el proceso iniciado para la venta de la planta de aluminio primario al grupo GFG Alliance -Liberty House-

Como en otras ocasiones, formaron barricadas con ruedas a las que luego prendieron fuego, al tiempo que coreaban consignas como Enerxía, Solución, Álvaro Dorado, Primero tú al Paro, Alcoa cabrón, vende a instalación o A Solución, unha intervención.

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao celebró ayer un pleno extraordinario en el que ratificó su postura de no aprobar otra cosa que no sea la venta de la fábrica de aluminio primario al GFG Alliance -Liberty House-, porque no hay otra solución viable que garantice el futuro de la producción y de los puestos de trabajo.

En declaraciones a EFE, el presidente del comité, José Antonio Zan, confirmó que esta semana continuarán las movilizaciones, con acciones por sorpresa como la de esta mañana, para mantener la movilización social en defensa de A Mariña y de los puestos de trabajo hasta el final.

Confirmó que en estos momentos se están produciendo reuniones al más alto nivel, entre el Gobierno de España y Alcoa, por lo que opina que la multinacional americana debería aceptar la mediación del Ejecutivo y llevar a buen término esta venta.

Por su parte, la plataforma que agrupa a los trabajadores de las empresas auxiliares tomó la decisión de iniciar mañana una huelga indefenida.