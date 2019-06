Todas las claves para seguir esta complicada semana en los mercados financieros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue luchando contra el resto del mundo. China y México están recibiendo una dura presión arancelaria, al tiempo que el inquilino de la Casa Blanca echa más leña al fuego aprovechando su visita al Reino Unido. Aconseja un Brexit duro y presiona a Londres para que vete a la empresa china Huawei. La incertidumbre sigue creciendo, la economía se debilita y los mercados se tambalean. El índice Ibex 35 arranca junio con una caída del 0,8 por ciento, hasta 8.930 puntos. Desde mediados de febrero no se movía por debajo de los 9.000 puntos.

Los analistas del banco de negocios Goldman Sachs han rebajado de nuevo sus previsiones de crecimiento económico para Estados Unidos. Ha reducido sus expectativas para este año desde el 1,3 al 1,1 por ciento debido a los efectos nocivos de la guerra comercial. Los expertos de la firma consideran que han aumentado las probabilidades de una rebaja en el precio del dinero por parte de la Reserva Federal. Por su parte, Morgan Stanley cree que Estados Unidos puede entrar en recesión en menos de un año si no se detiene el enfrentamiento comercial con China.

Los inversores va a contar con numerosas referencias maroeconómicas en los próximos días. Hoy se publica toda la batería de índices de actividad en el sector manufacturero en medio mundo. Ya se sabe que la actividad industrial se contrae en Japón y que se mantiene en crecimiento, pero por los pelos, en China. El miércoles se conocerán los índices de actividad en el sector servicios. Los mercados van a analizar con lupa estos datos.

Pero hay más. Bastante más. Mañana en la zona euro se publican las cifras de paro y de IPC. La inflación se encuentra actualmente en el 1,7 por ciento. Se espera un paso atrás hasta la zona del 1,4 por ciento. El desempleo está en el 7,7 por ciento. Y mañana tiene prevista una comparecencia pública Jerome Powell, el actual presidente de la Reserva. Ya hay analistas que pronostican una o dos bajas de tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal ante el inminente peligro de que la economía se debilite con mayor rapidez. El miércoles se dará a conocer el llamado “libro Beige” de la Reserva Federal, un documento con el que la autoridad monetaria estadounidense revisa la situación y las perspectivas de la economía. A este lado del charco se conocerán las ventas al por menor de la zona euro y la confianza del consumidor en España.

El jueves va a ser un día grande. Llega cargado de citas de esas que los inversores anotan en su libreta con letras grandes y subrayan varias veces. El jueves se publican las cifras de crecimiento económico y de empleo en la zona euro. La economía europea crece a un ritmo del 1,2 por ciento. Además, el Banco Central Europeo celebra consejo. En repetidas ocasiones el BCE ha dejado claros sus temores sobre el enfriamiento de la actividad. Los datos avalan estas impresiones. La economía se erosiona más deprisa de lo que se esperaba, por lo que la autoridad monetaria deja abierta la puerta a tomar nuevas medidas de estímulo. No se esperan cambios ni en el precio del dinero ni en el tipo de depósito, -que es la penalización de deben pagar los bancos de la eurozona por colocar sus excesos de liquidez en el BCE-, pero sí se espera que conceda multimillonarios créditos a largo plazo y en buenas condiciones a las entidades financieras. Cada vez está mas lejos una subida de tipos de interés en Europa debido a la creciente fragilidad de la situación. El BCE ha dejado bastante claro que al menos hasta finales de año no se planteará una subida de tipos. El mercado va más allá y no la espera hasta bien entrado el ejercicio 2020. Pero quizá ese horizonte pueda matizarse y cambiar tras el relevo en la cúpula del BCE. Dentro de casa el jueves el Tesoro volverá de nuevo al mercado en busca de financiación. Colocará bonos y obligaciones.

Finalmente, el viernes llegarán las cifras de paro de Estados Unidos. Se espera que la tasa aumente una décima, hasta el 3,7 por ciento. Los analistas creen que la economía estadounidense creó en mayo cerca de 190.000 empleos no agrícolas, frente a los 263.000 del mes anterior.