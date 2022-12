Testigo siembra nuevas dudas en supuesta estafa de las mascarillas en Madrid

Una empresaria citada este viernes como testigo en la causa por la segunda supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas ha sembrado nuevas dudas sobre el caso al desconocer quién del Consistorio se puso en contacto con ella para poner en marcha la operación ni quién es Philippe Haim Salomon, supuesto interlocutor a quien el juez no localiza.

El juez de instrucción número 30 de Madrid, Jorge Bartolomé, ha tomado esta mañana declaración a una empresaria que habría hecho de intermediaria entre el Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida y la empresa Sinclair and Wilde, que vendió al Ayuntamiento un lote de 500.000 mascarillas durante la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020, por dos millones y medio de euros.

El Consistorio, sin embargo, sólo pagó la mitad del importe y no realizó más abonos dado que los servicios jurídicos detectaron que faltaban las certificaciones de calidad reclamadas en varias ocasiones. El Ayuntamiento reclamó la devolución del importe sin obtener respuesta.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, esta testigo ha relatado que, por recomendación de una periodista -a quien no ha identificado-, se puso en contacto con "Charlie", que estaría interesado en la compra del material sanitario y que, después de esa comunicación, alguien del Ayuntamiento, a quien tampoco identifica, se puso en contacto con ella.

Las acusaciones populares sospechan que ese "Charlie" es Carlos González Pita, tío del segundo teniente de alcalde, Borja Fanjul, si bien, preguntada por este extremo, la testigo ha asegurado que desconoce si la persona con la que contactó tenía una relación familiar con el político.

Ha indicado, según las fuentes, que recibió comunicaciones de varias personas del Ayuntamiento, pero que no recuerda quiénes, y que en un momento dado la remitieron a la coordinadora de Presupuestos del Ayuntamiento, Elena Collado, que tuvo que declarar como testigo en otra causa por supuesta estafa al Ayuntamiento, en la que están imputados los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina.

También ha dicho que cree recordar haber intercambiado algún correo con la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, que le mandó una plantilla con las necesidades de suministro del Consistorio. Todos los correos, sin embargo, dice haberlos perdido.

Ha asegurado que, aunque habló en alguna ocasión con Philippe Haim Salomon, no lo conoce, y que no cobró comisiones por su intervención porque entendió que la operación no había salido, algo que han puesto en duda algunos letrados presentes, dado que el Ayuntamiento sí pagó la mitad del dinero fijado.

La declaración de esta testigo se solicitó para intentar localizar a Philippe Haim Salomon, con pasaportes de Israel y de Guinea Bissau, y que también podría hacerse llamar Philippe Víctor Cham Hababou, con pasaporte de Francia y domicilio en Londres. Es más, el juez envió hace unas semanas una comisión rogatoria al Reino Unido para tratar de saber su paradero.

Sin embargo, las fuentes consultadas por EFE consideran que el testimonio de esta empresaria ha sembrado si cabe más dudas sobre esta operación, como si realmente no cobró comisiones, como sostiene, si intervino en la operación el tío de Borja Fanjul o quién del Ayuntamiento contactó con ella.

De acuerdo a la declaración de esta empresaria, administradora de la sociedad AIFOS, la empresa Delfos se puso en contacto con ella para que intermediase con Sinclair, que fue la que vendió el material, y ha relatado asimismo que ofreció la posibilidad de conseguir suministro de material sanitario a otras empresas y administraciones, pero que sólo fraguó con el Ayuntamiento de Madrid.