Termina sin acuerdo reunión entre Ryanair y sindicatos de tripulantes cabinas

Los sindicatos USO y SITCPLA han señalado esta noche que la reunión con los representantes de Ryanair ha concluido "nuevamente sin acuerdo" y que los representantes de la aerolínea se han presentado a ella sin ninguna propuesta concreta.

Los sindicatos de tripulantes de cabina lo indican así en una nota de prensa remitida a Efe esta noche, en la que denuncia que "Ryanair ha vuelto a despreciar a sus tripulantes, poniendo límites y trabas a la negociación, y pretendiendo vetar a los representantes que cada uno de los sindicatos designamos para asistir a las negociaciones".

Asimismo, el comunicado recuerda que Ryanair "no avanza en dar respuesta a las reclamaciones de aplicación de la ley local a sus trabajadores en España, por lo que cada vez está más cerca la convocatoria de una huelga en navidades", argumenta Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO sector Aéreo.

Por otra parte, Antonio Escobar, responsable de Relaciones Externas de SITCPLA, manifiesta que "no entendemos los motivos por los que Ryanair sí alcanza un acuerdo con los pilotos, y no con los tripulantes de cabina. ¿Podría suceder que a partir de enero de 2019 los pilotos sí tuvieran contratos locales y los TCP no? ¿Hasta qué punto puede llegar este despropósito?".

USO y SITCPLA exigen al "Ministerio de Trabajo que no consienta más la actitud desafiante con la que Ryanair viene a cada mediación y que imponga, de manera inmediata, la aplicación de la legislación laboral española. La ministra Valerio debe

Ademas añaden que "La ministra Valerio debe recuperar el control y poner fin a este conflicto tan grave y creciente".

Por último informan en su nota que "La Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social nos ha comunicado hoy su intención de ir cerrando próximamente las actas de inspección abiertas y trasladarnos el resultado de las mismas, que responden a las denuncias interpuestas desde 2017 por parte de los sindicatos.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) anunció esta mañana que ha llegado a un acuerdo con la aerolínea irlandesa Ryanair en relación con la aplicación de la legislación laboral española a los contratos de los pilotos que están radicados en España.

Tras este acuerdo, el Sepla se comprometió a retirar la demanda que presentaron a finales de julio ante la Audiencia Nacional contra la aerolínea por mantener al colectivo que opera en España bajo la legislación irlandesa.

El Sepla, a diferencia de los sindicatos españoles de tripulantes de cabina (TCP), optó por la vía judicial y no por la convocatoria de huelga para reclamar a la aerolínea que aplicarse la legislación laboral específica del territorio en el que opera.