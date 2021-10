El tercer trimestre deja 359.300 ocupados más, la mayor parte en el sector servicios

El tercer trimestre de este año deja 359.300 ocupados más, la mayor parte en el sector servicios, elevando la cifra total de afiliados hasta los 20.031.000 personas, por encima de números previos a la pandemia. No pasa lo mismo con el paro que bajó en 127.000 personas dejando al cifra en 3.416.000 desempleados, y siguen siendo 200.000 parados más que en el tercer trimetre de 2019, antes de la pandemia.

De esta manera el mercado laboral sumó 359.300 ocupados en el tercer trimestre de este año frente al anterior por el tirón del turismo y superando así la barrera de los 20 millones de ocupados, un nivel que no se registraba desde el inicio de la anterior crisis en 2008.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los servicios fueron los que más tiraron del mercado laboral en verano, con 377.200 ocupados más.

Este nivel de los 20 millones no se veía desde hace casi 13 años, en ese último trimestre de 2008, al inicio del estallido de la anterior crisis.

En cuanto al número de desempleados disminuyó en 127.100 personas hasta los 3.416.700, lo que rebajó 69 centésimas la tasa de paro, al 14,57 %, en el mayor descenso trimestral en la serie desde el verano de 2018.

No obstante, el total de parados sigue aún por encima de los niveles del inicio de la pandemia.

De vuelta a la ocupación, también aumentó en la industria, con 63.000 más, mientras que bajó en la agricultura, 49.600 menos, y en la construcción, con un descenso de 31.200.

Por regiones, el empleo creció en la mayoría de comunidades autónomas con Cataluña, 62.300 más; Canarias, 50.000 más; y Baleares 47.900 más a la cabeza también reflejo de la recuperación del turismo, especialmente el nacional.

El empleo aumentó en mayor medida que disminuyó el paro, una situación que se explica por el incremento de la población activa en 232.200 personas en edad de trabajar que tienen un empleo o lo están buscando, hasta situarse en los 23.447.700.



MÁS EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO Y ENTRE LAS MUJERES



El tirón del empleo vino del sector privado, con 314.800 personas más, hasta 16.547.000 mientras que el empleo público aumentó en 44.500, hasta 3.484.000.

Por sexo, aumentó en el tercer trimestre algo más entre las mujeres con 185.400 ocupadas más que entre los hombres que suman 173.900.

Por edad, el empleo creció en todos los grupos, salvo en el de 40 a 44 años (en el que baja en 22.700). El mayor aumento (132.400 ocupados más) se dio entre las personas de 20 a 24 años.

En los 12 últimos meses el empleo ha crecido en 854.100 personas (328.300 hombres y 525.900 mujeres).

En el paro, también bajó más el número de mujeres desempleadas, con 95.100 menos, hasta 1.809.200, mientras que entre los hombres el desempleo se redujo en 32.000, hasta 1.607.500.

Y por grupos de edad, el mayor descenso del paro en ese trimestre se dio entre las personas de 25 a 54 años (119.500).

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia, caen en 49.600 personas en variación trimestral mientras que crecen en 38.700 en el último año.