El temor a más subidas de tipos y durante más tiempo hace torcer el gesto a la Bolsa y a los bonos

El índice Ibex 35 cierra el día en 9.167 puntos, con una pérdida del 0,9 por ciento. Han bajado casi todos los valores grandes, con algunas excepciones, como Iberdrola, que ha publicado resultados. Pese a que su beneficio se redujo en España, el resultado neto global de la eléctrica aumentó el año pasado un 12 por ciento, hasta 4.339 millones de euros. Sus inversiones han alcanzado una cifra histórica, por encima de los 10.700 millones. De ellos, 3.000 millones se han localizado en España. Iberdrola pagará un dividendo complementario de 0,31 euros brutos por acción, que se suman a los 0,18 que ya ha repartido en enero.

Mañana rendirá cuentas Telefónica. Lo último que se sabe es que los beneficios de su filial en Alemania han superado las previsiones, con buenos resultados y un recorte de su deuda. También sus cuentas en Brasil han sido mejores de lo que se esperaba. Hoy Telefónica ha sido de los pocos valores que han cerrado en positivo. Por el contrario, Grifols ha cerrado con una severa caída tras conocerse que su presidente ha dimitido tras solo cuatro meses en el cargo. Grifols publicará sus cuentas el día 28. Antes, este viernes, será Endesa la que publique sus cifras. Se espera en este caso un beneficio anual de alrededor de los 2.200 millones de euros.

El creciente temor a un nuevo y mayor endurecimiento monetario por parte de los grandes bancos centrales ha provocado las dudas en la Bolsa y una mayor tensión en los bonos. Las presiones inflacionistas no acaban de doblegarse. En Europa la gran referencia del día ha sido el de IPC Alemania. La tasa general anual se ha reducido levemente hasta el 8,7 por ciento. No ha habido sorpresas. Es una tímida mejora dentro de la gravedad. También se ha conocido en Alemania el índice IFO de clima empresarial. Ha sido algo mejor de lo que se esperaba, con una lectura de 91,1 puntos. Además, se ha conocido el IPC de Italia. Ha confirmado las previsiones con un crecimiento del 10,1 por ciento en tasa anual.

Son cifras que no han tranquilizado a nadie, así que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo tendrán que seguir apretando las tuercas al sistema financiero. En el mercado de deuda pública se ha producido un repunte generalizado de rentabilidades. El rendimiento de los bonos de Estados Unidos se acerca al 4 por ciento. Hoy alcanza el 3,91 por ciento, mientas las obligaciones españolas a diez años ofrecen un rendimiento del 3,6 por ciento.

Esta tarde la atención de los bolsistas se dirige hacia Estados Unidos. Se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que subió el precio del dinero un cuarto de punto. Falta por saber si en la próxima cita este organismo eleva el listón otro cuarto o si endurece el gesto y lo hace en medio punto. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, cree que el precio del dinero llegará a superar este año el 5 por ciento. Por su parte, los analistas de Citigroup han mejorado sus previsiones para el crecimiento económico global. Esperan un aterrizaje “menos duro", aunque creen que este año la economía mundial crecerá a su ritmo más lento de los últimos cuarenta años. También esperan, al igual que Goldman Sachs y el Bank of América, que la Reserva Federal suba tres veces más el precio del dinero, hasta dejarlo por encima del 5 por ciento. La Bolsa de Nueva York opera esta tarde muy plana, frena la sangría, después de que ayer sufriera su mayor caída de este año.