"Si te sientas en un bar donde están sirviendo tapas a todo el mundo menos a ti, la clave está en lo que está escrito en el cartel o en la pizarra del local"

Una de las costumbres más arraigadas en España, la de recibir una tapa gratis con la consumición, ha generado un debate que un experto legal del bufete de abogados Litigios ha querido aclarar a través de su cuenta de TikTok (@litigios_). La cuestión es clara: ¿se puede exigir una tapa en un bar? La respuesta, según el experto, es que "a no ser que venga puesto en una pizarra un cartel, cerveza y tapa, no puedes exigir nada".

El experto subraya que, por mucho que sea una tradición, no es una obligación para el bar hacerlo. Tampoco el hecho de que las cervezas sean más caras que en el local de al lado justifica que "te tengan que regalar nada", desmontando así una creencia popular muy extendida entre los clientes.

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Prácticas que sí son ilegales en la hostelería

Más allá del debate de la tapa, existen numerosas prácticas irregulares en bares y restaurantes que los consumidores suelen pasar por alto. La Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Consumo, recuerda que muchas de estas costumbres están normalizadas pero son ilegales y, por tanto, pueden ser objeto de reclamación o denuncia.

A no ser que venga puesto en una pizarra un cartel, cerveza y tapa, no puedes exigir nada" Bufete 'Litigios'

Una de las más comunes es el cobro de suplementos por la reserva de una mesa, una práctica prohibida. Los establecimientos sí pueden solicitar una cantidad por adelantado, pero esta debe ser descontada del precio final. Otra irregularidad frecuente es que los precios de la carta no incluyan el IVA, ya que la normativa exige que los precios se muestren completos.

Propinas, pagos y suplementos

En cuanto a las propinas, el establecimiento nunca puede obligar al cliente a dejarla. Tampoco es legal el cobro por separado de conceptos como cubierto o servicio. Además, si se paga con tarjeta, es ilegal que el local cobre una comisión adicional por el uso de una tarjeta de débito o crédito.

Los bares y restaurantes no pueden negarse a aceptar el pago en efectivo, con el límite legal de 1.000 euros. Aunque no están obligados a aceptar el pago con tarjeta, deben informar claramente de ello. También es obligatorio informar si el precio por consumir en mesa o en terraza es diferente.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un camarero sirviendo un desayuno con varios zumos de naranja

La importancia de la carta y los precios

Consumo también advierte sobre la digitalización de las cartas. Un bar o restaurante no puede ofrecer su menú únicamente a través de códigos QR, ya que es obligatorio que los precios de comidas y bebidas se expongan en cartas de comidas y bebidas y/o listas de precios físicas.

Para productos como charcutería o quesos, las ofertas deben realizarse por unidades de peso, mientras que los moluscos o crustáceos se ofertarán por peso o por unidades, indicando el número. Finalmente, se recalca que "los precios de los productos fuera de carta, como cualquier otro ofertado en el establecimiento, deben ser informados de manera previa, clara y visible", para evitar sorpresas en la cuenta.