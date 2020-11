La tasa de paro de Francia se disparó al 9% en el tercer trimestre tras el final del confinamiento

La tasa de paro de Francia escaló al 9% en el tercer trimestre del año, frente al 7,1% de los tres meses anteriores y el 8,4% del mismo periodo de 2019, después de que el final de las restricciones y la reapertura de negocios provocase entre julio y septiembre el retorno al mercado laboral como solicitantes de empleo de miles de personas declaradas inactivas durante los meses de confinamiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (Insee).

"El rebote del desempleo en el trimestre fue de una magnitud nunca vista desde que Insee comenzó los registros en 1975", destacó el instituto estadístico francés en referencia al aumento trimestral de la tasa de paro e 1,9 puntos porcentuales, que el organismo atribuyó en gran medida a un efecto "mecánico" por el retroceso registrado entre abril y junio.

"Un gran número de personas sin empleo, independientemente de si querían trabajar o no, no habían buscado activamente trabajo por las medidas de confinamiento y, por lo tanto, no fueron contabilizadas como desempleados", explicó.

En el tercer trimestre, el número de parados en Francia era de 2,668 millones de personas, un incremento de 628.000 desempleados.

La tasa de desempleo entre las mujeres ascendió en el tercer trimestre al 9% desde el 6,8%, mientras que el desempleo masculino subió al 9,1% desde el 7,4%. Entre los menores de 25 años, la tasa de desempleo era del 21,8%, frente al 20,9% de los tres meses anteriores.

De su lado, la tasa de ocupación en Francia se situó en el tercer trimestre en el 65,1%, frente al 64,4% de los tres meses anteriores, con una lectura del 61,9% entre las mujeres y del 68,4% entre los hombres.