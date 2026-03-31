Suso (53), marisquero: "Llevaba 2 semanas abierto y un día me encontré a Sanidad en la puerta, en el registro sanitario no estaba dado de alta. Pensé: hasta aquí, cierro; los inicios son complicados sin buena asesoría"

Suso (53), marisquero en una entrevista con María Pilar Dancausa en su canal de YouTube MP DANCAUSA.

Suso, un marisquero de 53 años, ha convertido su pequeño puesto en el mercado de abastos de Pontedeume (A Coruña) en una parada obligatoria para vecinos, turistas y peregrinos. Lo que empezó como un negocio de venta de marisco para preparar en casa se ha transformado en un exitoso gastromercado gracias a la demanda del público.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil. En una entrevista con María Pilar Dancausa, Suso ha relatado el complicado inicio de su aventura como emprendedor, marcada por un inesperado y casi fatal encuentro con la burocracia.

A punto de cerrar a las dos semanas

La pesadilla comenzó apenas catorce días después de levantar la persiana. "Llevaba dos semanas abierto y, un día, me encontré a Sanidad en la puerta", explica.

Tras una inversión inicial y con toda la ilusión puesta en el proyecto, una inspección de Sanidad estuvo a punto de echarlo todo por tierra.

Los funcionarios le comunicaron que el negocio no podía operar en esas condiciones y, lo que era peor, descubrieron que no estaba dado de alta en el registro sanitario gallego (RENASA), un trámite fundamental que su gestoría había pasado por alto.

Hasta aquí llegamos, cierro" Suso Marisquero

El inspector fue tajante: "Me dijo: ‘mira, ¿ahora por qué está cerrado el negocio? Si no, yo automáticamente te cerraba el negocio’". El golpe fue tan duro que Suso se planteó abandonar al instante. "En ese momento, hablo con mi mujer y le digo, mira, hasta aquí llegamos, cierro", confiesa. La sensación de impotencia era total: "Lo llevé muy mal; los inicios son complicados si no estás bien asesorado".

Afortunadamente, la situación se pudo reconducir. A pesar de la inacción de su gestoría, que respondió con un simple "¿Ah, pues, no te lo dimos de alta?", fue la propia inspectora de Sanidad quien le guio.

"Al final, hablando, pues me empezó a enviar correos electrónicos y a explicarme un poco todo lo que tenía que tener, lo que no tenía que tener, lo que podía hacer", recuerda agradecido.

Suso (53), marisquero en una entrevista con María Pilar Dancausa en su canal de YouTube MP DANCAUSA.

Un modelo de negocio a la fuerza

El negocio que Suso regenta hoy no es el que ideó. Su plan original era vender marisco fresco y preparados para que la gente cocinara en casa, como arroces o fideuás. Sin embargo, la clientela, especialmente los turistas y los peregrinos del Camino de Santiago, tenía otra idea.

"La gente nos fue llevando por otro sitio. [...] Venía la gente de fuera y lo que quería era comer aquí el marisco", señala. Así, su puesto evolucionó para servir el producto fresco, cocinado al momento, directo de la lonja al plato.

Este cambio le obligó a especializarse y a optimizar su cocina, renunciando a platos que requerían más tiempo, como los arroces.

La clave del éxito, según él, es simple: ofrecer el mejor producto posible sin artificios. "Marisco fresco todos los días, marisco directo de la lonja al plato", comenta, y añade su máxima en la cocina: "Si tienes algo bueno, no lo estropees".

El marisco es una de las especialidades del restaurante De Manuel en Ferrol

Un problema que ahoga al sector

Las dificultades de Suso para arrancar su negocio y la falta de personal, que le llevaron a optar por un modelo de autoservicio con avisadores para los clientes, no son un caso aislado.

Reflejan los problemas que ahogan a muchos pequeños empresarios y al sector primario. Él mismo menciona cómo un restaurante cercano "cerró por falta de personal". Esta situación es un espejo de lo que sufren otros oficios, como la pesca artesanal.

El pescador lanzaroteño Juan Francisco exponía una realidad similar en otra entrevista con Dancausa, donde denunciaba una legislación laboral que choca con el sistema tradicional "a la parte", donde los beneficios de las capturas se reparten.

La ley exige un contrato con salario fijo, algo inviable en un oficio sin horarios y a merced del mar. "¿Cómo pagamos esos meses que no salimos a pescar?", se preguntaba.

Tengo que trabajar el doble para ganar menos" El pescador lanzaroteño Juan Francisco Pescador

Esta precariedad laboral, sumada a una burocracia asfixiante, obliga a tomar decisiones drásticas. "Ahora voy solo en el barco, no me es viable contratar a nadie, tengo que trabajar el doble para ganar menos", lamentaba Juan Francisco. Suso, por su parte, ha encontrado un equilibrio que no quiere romper.

A sus 53 años, y a pesar del éxito, descarta ampliar el negocio o franquiciarlo. Prefiere mantener el control y, sobre todo, disfrutar de su trabajo.

La experiencia le ha enseñado que el crecimiento puede traer complicaciones que resten felicidad. "Disfrutamos mucho porque es como ese niño que funcionó", afirma con orgullo. Su prioridad ahora es otra: "Seguir como estamos, dar el servicio que damos y seguir intentándolo hacer lo mejor posible. Nada más. La base de la vida es ser feliz".