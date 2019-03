Sube la libra esterlina a la espera de una nueva votación sobre el Brexit en el parlamento británico

La Bolsa abre con signo positivo. Amplía las ganancias que consiguió ayer. El índice Ibex 35 sube un 0,2 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 9.190 puntos. Inditex y los grandes bancos sostienen al mercado. El sector financiero se ha entonado en toda Europa, al calor de los rumores de fusión entre Commerzbank y Deutsche Bank, los dos mayores bancos alemanes.

Mañana publicará resultados Inditex. Los analistas esperan un beneficio récord, cercano a los 3.500 millones de euros. Baja Enagás, que ha entrado en el mercado estadounidense con la compra de un 11 por ciento de la empresa Tallgrass por 525 millones de euros. Hoy Enagás presenta su plan estratégico, que contempla elevar un 5 por ciento su dividendo en este ejercicio y en el próximo. El dividendo pasará de 1,6 euros este año a al menos 1,74 en 2023.

Todos los ojos miran hoy hacia el Reino Unido. La Bolsa de Londres ha abierto con pérdidas, mientras libra esterlina sube con fuerza, cotiza con holgura por encima de 1,32 dólares y 1,17 euros. La propia revalorización de la libra justifica la debilidad de la Bolsa londinense, ya que una moneda más fuerte penaliza a las empresas exportadoras británicas. La primera ministra, Theresa May, y el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, han modificado y ampliado esta misma noche los acuerdos sobre el Brexit, lo que puede abrir la puerta a una salida ordenada en la fecha prevista, 29 de marzo, siempre que el parlamento británico de hoy su visto bueno. En caso contrario, Londres se verá abocado a un Brexit sin acuerdo o a un retraso en la fecha de salida, que es lo que parece más probable.

Hoy se conocerán el PIB, la balanza comercial y la producción industrial en el Reino Unido y también la inflación de Estados Unidos. Este último indicador se conocerá a la una y media de la tarde hora española. Se espera que se mantenga estable en el 1,6 por ciento. Hay que recordar que EEUU ya ha realizado el cambio de hora y que Europa no adoptará el horario de verano hasta finales de mes. Por tanto, la apertura de la Bolsa de Nueva York se realiza durante estas semanas una hora antes de lo habitual, es decir a las dos y media. Según el presupuesto que ha presentado el presidente Trump, el PIB estadounidense se mantendrá en el 3,2 por ciento en este año y en el 3,1 en el próximo, para estabilizarse en el 3 por ciento en los siguientes ejercicios. Los presupuestos estiman un déficit superior al billón de dólares hasta el año 2022.

Los inversores siguen masticando hasta la saciedad los últimos indicadores conocidos. Buscan rayos de luz que no siempre encuentran. El superávit comercial de Alemania ha alcanzado los 14.500 millones de euros en el mes de enero. Una cifra que queda por debajo de lo que esperaban los analistas. Las exportaciones se han estancado, mientras aumentaron ligeramente las importaciones. Además, la producción industrial de Alemania se ha contraído en enero en ocho décimas, frente a un aumento esperado de medio punto. El gobierno alemán ha rebajado sus previsiones de crecimiento para 2019 desde el 1 hasta el 0,8 por ciento. No hace mucho esperaba un crecimiento del 1,8 por ciento. Las ventas al por menor han crecido en España, algo menos de lo que se esperaba. Como factor positivo, las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China han dado un paso al frente en las últimas horas. Ambos países han acordado no utilizar el tipo de cambio de sus monedas como arma para proteger sus respectivas economías.

Hoy el Tesoro español vuelve a los mercados en busca de financiación. Colocará letras a 3 y 6 meses. Ambas llevan mucho tiempo ofreciendo rentabilidades negativas. La tesorería pública cobra a los inversores que colocan su dinero en estos activos. Cobra un 0,405 y un 0,375 por ciento, respectivamente. La prima de riesgo ha aumentado hasta 108 puntos, con el rendimiento del bono a diez años en el 1,17 por ciento. En el mercado de materias primas, sigue encareciéndose el precio del petróleo, se acerca ya a los 67 dólares por barril. Arabia Saudí pretende aumentar los recortes en su producción a partir de abril.