Sube la Bolsa en el día de la Reserva Federal, del “default” de Rusia y de los resultados de Inditex

Parece que poco avanzan las negociaciones entre Rusia y Ucrania, lo que mantiene viva la esperanza de que concluya pronto el horror de la guerra. Las Bolsas estiran las subidas de los últimos días. El índice Ibex 35 sube un 1,7 por ciento a la apertura, hasta 8.375 puntos. La gran referencia son los resultados de Inditex. El beneficio ha crecido un 193 por ciento en su último ejercicio fiscal, hasta 3.243 millones de euros. La empresa gallega incrementará su dividendo un 33 por ciento. Pagará 93 céntimos por acción. Es la última presentación de resultados con Pablo Isla como presidente. Deja su puesto en manos de Marta Ortega, la hija del fundador de la compañía. Las acciones de Inditex abren con una subida del 1,6 por ciento.





El petróleo repunta ligeramente después de los últimos descensos verticales. El crudo del Mar el Norte se paga a 102,5 dólares. Ayer llegó a negociarse a 98. Es la primera vez que baja de los cien dólares desde la invasión de Ucrania. Hoy la AIE, la Agencia Internacional de la Energía, presenta su informe mensual. Ayer la OPEP admitió que la guerra de Ucrania y la alta inflación pueden reducir la demanda mundial de crudo y carburantes.Hoy se publicarán las ventas al por menor en Estados Unidos. Ya se sabe que la balanza comercial de Japón ha dado un déficit de 5.800 millones de dólares. Han crecido un 34 por ciento las importaciones y un 19 las exportaciones. La producción industrial de Japón se ha contraído 8 décimas en enero. Se esperaba un dato todavía peor.





Hoy los mercados financieros tienen varias citas por delante. La principal es con el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (el FOMC, según sus siglas en inglés) que es el organismo que dirige la política monetaria de aquél país. Sus decisiones se conocerán el esta tarde, ya con las plazas financieras europeas cerradas. Los mercados esperan que modere su postura, aunque seguramente mantendrá su estrategia de elevar progresivamente el precio del dinero para luchar con la disparada y disparatada inflación.

Los analistas dan por hecho que que anunciará una subida del precio del dinero de un cuartillo de punto, frente al medio punto de subida que pronosticaban los expertos hasta ahora. Además, se esperan no más de cinco o seis subidas este año, cuando antes algunos analistas hablaban de hasta siete o incluso ocho alzas de tipos.

La inflación es más persistente de lo deseable, así que la Reserva finalizará pronto sus compras de bonos. Y comenzará en breve a reducir su balance mediante ventas progresivas de su cartera de bonos con el objetivo de drenar liquidez del sistema. La Fed actualizará además sus previsiones económicas. Mañana se reunirá el consejo de gobierno del Banco de Inglaterra, que podría anunciar una nueva subida de tipos de interés. Ya los elevó en enero un cuarto de punto. Se espera ahora otra subida igual, hasta el 0,75 por ciento.





Otro foco de atención se encuentra hoy en Rusia, que debe hacer frente al pago de 117 millones de dólares correspondientes a los intereses de un par de emisiones de bonos. Si no atiende hoy estos pagos, el tesoro ruso contará con un plazo de gracia de 30 días para hacerlo. El Fondo Monetario Internacional ha advertido de que la economía rusa podría entrar en bancarrota, podría caer en “default”, en un plazo relativamente breve. No es que Rusia se haya quedado sin recursos, es que no puede usarlos como consecuencia de la intensa batería de sanciones que han instrumentado las grandes potencias de Occidente. Lo peor puede estar por llegar si Moscú decide redenominar su deuda externa de dólares a rublos, lo que provocaría enormes pérdidas a los tenedores de bonos rusos.