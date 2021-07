Sordo: Los buenos datos del paro deben ser un acicate para las reformas

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dicho este viernes que los buenos datos del paro de junio consolidan una "recuperación muy intensa" del empleo y tienen que ser "un acicate" para reforzar el proceso de reformas sociales que necesita España.

Sordo ha celebrado como "una gran noticia" los datos del desempleo pero ha emplazado al Gobierno "a no dormirse en los laureles".

"Se equivocaría el Gobierno si piensa que solo la inercia del crecimiento económico que va a conllevar la recuperación neta de empleo sirve para la agenda social que necesita España", ha subrayado en declaraciones a los medios, antes de participar en el congreso del sindicato en Cantabria.

Sordo ha insistido en que España necesita "no solo generar empleo, sino de calidad y mejor pagado" y ha exigido la puesta en marcha de la mesa para negociar la subida del Salario Mínimo Interprofesional de 2021.

SIN PROPUESTAS SOBRE LOS BABY BOOMERS

Sobre el acuerdo de pensiones que se firmó este jueves, ha afirmado que se puede decir "alto y claro que tanto el factor de sostenibilidad como el indice de revalorizacion de las pensiones se han derogado sin ninguna condición a cambio".

El secretario general de CCOO ha vuelto a criticar las declaraciones "extemporáneas" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la necesidad de ajustes en las pensiones de la generación de los "baby boomer", a través del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, en unos términos, ha dicho, que no se han tratado en la negociación.

"No se ha hablado del contenido de ese índice, solo hay un compromiso, y no es poco, de negociar ese índice de aquí a mediados de noviembre pero no hay ninguna propuesta sobre la mesa", ha enfatizado.

Le ha afeado a Escrivá que genere incertidumbre cuando precisamente eso era lo que se pretendía combatir con el acuerdo y le ha instado a rectificar. "Como supongo que el ministro no aspira a negociar ese indice de equidad intergeneracional con la fundación Fedea mejor que no se meta en jardines y respete los tiempos de negociación si de verdad quiere avanzar en las negociaciones", ha afirmado.

Según Sordo, ya se sabe desde hace mucho tiempo que a mediados de siglo habrá más pensionistas, que van a cobrar más y durante más tiempo, pero eso implica que tendrá que haber "fuentes adicionales de financiación", y eso es, según el dirigente de CCOO, lo que se ha puesto encima de la mesa.