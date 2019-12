Sordo dice que "no se entiende" una huelga por las pensiones sin ver qué hace el nuevo Gobierno

Ve "bueno" que los Presupuestos se renueven y cree que "no pasa nada" por apoyarlos "si es para mejorar la vida de las personas"

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que "no se entiende muy bien" la convocatoria de huelga general para el próximo 30 de enero en Euskadi y Navarra con "las pensiones como principal banderín de enganche" ya que, a su entender, "lo razonable" es esperar a que se conforme en nuevo Gobierno y ver "qué propuestas hace".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente de CC.OO. se ha pronunciado de este modo en relación a la huelga general convocada por los sindicatos y organizaciones integrantes de la Carta de Derechos Sociales, junto a pensionistas y otros colectivos.

A su entender, la convocatoria es "bastante sorprendente" porque la huelga se producirá "probablemente veintipocos días después de la constitución del Gobierno" y cuando "todo parece indicar que en materia de pensiones va a conllevar la garantía de revalorización de las pensiones otra vez en la ley general de la Seguridad Social".

Asimismo, espera que la formación del nuevo ejecutivo también suponga abrir un espacio de diálogo para mejorar toda la estructura de ingresos de la Seguridad Social y "la garantía de que va a haber aportaciones adicionales del Estado para mantener el nivel de calidad de las pensiones".

En este contexto, Unai Sordo ha insistido en que "no se acaba de entender muy bien una huelga general que precisamente tiene las pensiones como principal banderín de enganche". "No parece muy lógico", ha opinado el dirigente de CC.OO., que ha advertido de que "seguramente sí va a tener un efecto en meter un conflicto donde no lo había" en relación a los movimientos de pensionistas de Euskadi.

Además, ha apuntado que se podría pensar que la convocatoria "tenía una deriva más política, pensando que en Euskadi estaríamos cerca de una adelanto electoral, donde la petición de pensión mínima iba a acabar siendo una petición de subir la RGI hasta 1.080 euros", aunque ahora "ese escenario preelectoral parece que no se va a dar".

En todo caso, ha reiterado que, "desde una clave de defensa del sistema público de pensiones, lo razonable es esperar a que haya gobierno, ver qué propuestas hace en materia de pensiones y en otras cosas y, a partir de ahí, actuar".