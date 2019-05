Sordo dice al PSOE que ya no tiene "excusas" para abordar cambios laborales

PRIMERO MAYO

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido al PSOE que forme un Gobierno "de izquierdas" y aborde cuanto antes, porque "ya no tiene excusas", los cambios laborales a los que ya se comprometió con los sindicatos y que no llevó a cabo porque no tenía la mayoría parlamentaria.,Durante su intervención al término de la manifestación del Primero de Mayo, Sordo ha pedido además a la patronal CEOE que se comporte como un "agente social" y se corresponsabilice de los retos