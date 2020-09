Sordo (CCOO): "No aprobar los PGE sería un disparate, el que se borre tendrá que dar muchas explicaciones"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este viernes que no aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "sería un disparate" porque hay que utilizar los recursos europeos y para eso necesitamos los PGE, por lo que ha advertido de que "el que se borre va a tener que dar muchas explicaciones".

En declaraciones a Canal Sur Radio, Sordo ha señalado que le "preocupa mucho más el contenido" de los PGE "que quienes la apoyen" y ha llegado a afirmar que "ni contempla la posibilidad de que España no tenga presupuestos".

"Después del lío que se montó en Europa para poder poner en pie un fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, de los cuales España podrá acceder a una financiación en los próximos años de en torno a 140.000 millones de euros, que es mucho más, por ejemplo, que los fondos estructurales que en su día se hicieron para desarrollar infraestructuras, sería absurdo no tener unos PGE. Si esto se lo vamos contando en Europa no sacan cantares y esto no lo podemos permitir en ningún caso", ha subrayado el líder de CCOO.

A su juicio, la "madre del cordero" es definir "qué PGE necesitamos y con qué contenidos, y en mi opinión tienen que reforzar los servicios públicos, particularmente la sanidad, pero no sólo la sanidad porque estamos viendo lo que ha ocurrido con la dependencia, con las residencias y con la ayuda domiciliaria y estamos viendo lo difícil que está siendo la incorporación a las aulas, porque tenemos una financiación de nuestro sistema público de enseñanza inferior a la media de la Unión Europea".

Junto al refuerzo de los servicios públicos, Sordo ha defendido la necesidad de que los PGE también prioricen "proteger a las personas con recursos para los ERTE y para la prestación de desempleo y acometer inversiones para una transformación de nuestro modelo económico que está demostrando también que tiene serias lagunas", situando la digitalización, la transición ecológica y las políticas industriales como "claves en la próxima década para España".

"Para eso hay que utilizar los recursos europeos y para eso necesitamos los PGE. No aprobarlos sería un disparate y ahí el que se borre, pues va a tener que dar muchas explicaciones", ha concluido el secretario general de CCOO.