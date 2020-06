Sordo apuesta por incentivar el tránsito entre ERTEs, mantener los de fuerza mayor y más protección social

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha apostado por establecer incentivos para favorecer el tránsito de ERTEs por fuerza mayor a otros de carácter organizativo y económico, mantener y alargar estos de fuerza mayor cuando sean de carácter "parcial", por la incorporación de trabajadores, pero también aumentar el grado de protección social ante el agotamiento de prestaciones en personas desempleadas.

Así lo ha manifestado ante la Comisión del Congreso para la reconstrucción social y económica, ante la que ha comparecido este jueves, y en la que ha sido interpelado sobre cómo dar continuidad a estos mecanismos de adaptación a la crisis provocada por la pandemia del virus Covid-19, y cuya prolongación negocian los sindicatos con el Gobierno y la patronal.

"Hay que alargar los ERTE de fuerza mayor en tanto en cuanto sigan concurriendo disposiciones legales que restrinjan las capacidades productivas de las empresas", ha explicado, apostando por esta fórmula "allí donde concurran causas de carácter parcial porque las plantillas ya se están incorporando" para "promover y acompañar ese proceso".

NO COMPARTE PERDONAR CUOTAS EN TRABAJADORES INCORPORADOS

En esa prolongación, Sordo ha defendido que sigan existiendo exoneraciones a las cotizaciones de la Seguridad Social --"Si no, se van a dejar de usar", ha dicho-- pero "equilibrados entre la gente que entra a trabajar y las que se quedan en ERTE". "No le veo sentido exoneraciones de personas que ya están trabajando, pero creo que podríamos resolverlo en un acuerdo", ha apostillado.

Asimismo, ha llamado a "ir reconduciendo" estos ERTE por fuerza mayor a aquellos de carácter organizativo o de causas económicas (los llamados ERTE ETOP) con incentivos ante la caída de la actividad por falta de la demanda, una vez ya no hay restricciones. "¿Se pueden incentivar de alguna manera tocando las exoneraciones? Yo lo haría. Es una fórmula de fomentar el paso de un ERTE a otro", ha explicado.

"CONVENCIDO" DE QUE HABRÁ ACUERDO

Todo ello, eso sí, aumentando los recursos a la protección social para mejorar la cobertura ante situaciones de desempleo. "Si somos capaces de resolver eso, y mejorar la protección de algunas de las personas que están en desempleo, creo que perfectamente podemos llegar a un acuerdo de renovación de los ERTE", ha manifestado.

En todo caso, ha matizado que "el acuerdo está ahí", que está "convencido de que habrá ERTE en estos meses que viene" y que el retraso del acuerdo es la negociación para buscar cómo prolongar y adaptar esta situación. "A mí no me obsesiona la fecha. No digo que tenga que ser 30 de septiembre o 31 de diciembre. Vamos viendo", ha matizado.