Sordo y Álvarez ven "inmoral" la propuesta de Casado sobre las inmigrantes que den sus hijos en adopción

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, creen que la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de retrasar la expulsión de inmigrantes sin papeles a mujeres que den su hijo en adopción es "inmoral" y "surrealista".

Para Sordo, esta medida deja a las inmigrantes como "meras proveedoras de hijos". "Me ha dejado preocupado la propuesta en sí y la insolencia de plantearla de forma pública", ha apostillado. Por su parte, Álvarez cree que es una auténtica "barbaridad" y le parece "surrealista".

"Creo que el señor Casado haría bien, y no soy nadie para darle consejos, en pensar las cosas antes de decirlas, aunque como hemos visto que esto funciona como funciona, justamente quizás las piensa y por eso las dice", ha remarcado Álvarez.

Asimismo, se ha preguntado por qué el PP no deja de entrar en la vida de las mujeres españolas. "Me parece que sería bueno que dejaran de hurgar en la vida de las mujeres, madres y no madres, y que tengan un mínimo de respeto, que es lo que falta en propuestas de estas características y ya no entro en valorar la situación en la que quedaría el Estado español en materia internacional", ha añadido.

El partido liderado por Pablo Casado contempla la puesta en marcha de una Ley de Apoyo a la Maternidad --si consigue llegar a La Moncloa--, en la que se incluye que una mujer en situación irregular en España no será expulsada del país durante el periodo de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción.

Esta propuesta ya está recogida en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009 y el objetivo del PP es implementar esta normativa a nivel nacional, según han indicado a Europa Press fuentes populares.

Según este protocolo, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer. Es un proceso de carácter confidencial que evita el conocimiento en el entorno social y laboral de la mujer, dado que sus datos están sujetos a reserva.

La propuesta del PP, adelantada por 'eldiario.es' y Newtral, contempla que se puedan retrasar los trámites de expulsión de las mujeres inmigrantes sin papeles en el caso de que den a sus hijos en adopción durante el tiempo de la gestación. Una vez efectuada la entrega en adopción del bebé, si la madre continúa en situación irregular, puede ser expulsada "por cualquier otro motivo recogido en la ley", han indicado desde 'Génova'.